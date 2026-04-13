〈玉山金展望〉黃男州談中東戰事 開戰容易結束難 市場正處風吹草動高震盪期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-13 18:39

美伊停火談判破局，談及戰事看法，玉山金控 (2884-TW) 董事長黃男州今 (13) 日指出，「戰爭開始容易，結束難」，兩國軍事實力雖懸殊，但伊朗握有荷姆茲海峽的戰略利基，他預期金融市場的震盪格局將至少持續觀察至 4 月底，投資人可採分批布局策略，戰爭結束關鍵在於川普最重視二大面向，包括選票與金融市場。

玉山金控董事長黃男州。(鉅亨網記者陳于晴攝)

針對近期全球關注的美伊軍事對峙，黃男州指出，美國身為全球軍事第一強，實力無庸置疑，但目前雙方在談判桌上仍缺乏共識。美國的核心訴求有二，一是要求伊朗徹底放棄核武研發，二則要求荷姆茲海峽全面開放通行。

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目前伊朗對二大條件均持拒絕態度，導致僵局持續。黃男州分析，美國甚至不排除親自介入攻守荷姆茲海峽，後續仍需高度觀察。他強調，這場危機若拖得越久，對全球經濟與能源供應的衝擊就越大，各界正密切關注美國如何運用外交智慧引導戰事平息。

對於金融市場表現，黃男州認為，當前處於「一有風吹草動就反應」的高震盪期，雖然偶有好消息帶動反彈，但隨即又會陷入震盪。他直言，「這段震盪期至少還有一、兩周跑不掉，投資人至少要觀察到 4 月底。」

黃男州以權值王台積電 (2330-TW) 為例，指出其從這波低點約 1780 元回升至近 2000 元附近，顯示市場正處於震盪整理格局。他建議投資人，戰爭結束往往是反彈的契機，但在目前的震盪期中，應採取低點分批買進，不要一次性「All-in」，需保留資金彈性。

針對債券市場，黃男州觀察到，殖利率持續往上升，除了受戰爭影響，也與美國經濟現況有關，他特別提到，美國總統川普的後續作為，將受二大壓力左右，一是選票，若民意因戰事受挫，川普可能改變既定策略；二為經濟衝擊，若金融市場受到威脅，或通膨數據因油價再度跳升，身為當權者的決策壓力將會劇增。