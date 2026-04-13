鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-13 22:11

全體上櫃公司 115 年 3 月營收表現亮眼，總計達 3203 億元，較 114 年同期增加 578 億元，成長率達 22% 。在 881 家上櫃公司中，共有 560 家公司營收呈現成長 。推動增長的主要動力來自半導體業、電腦及週邊設備業與其他電子業，主因受惠於高階儲存、記憶體需求及 AI 伺服器散熱需求暢旺 。累計今年前 3 月營收共 8520 億元，年增 19%，顯示上櫃公司基本面維持穩健成長態勢 。

記憶體及散熱需求火熱 全體上櫃公司營收3月及Q1成長22%、19% (鉅亨網資料照)

櫃買中心表示，全體 881 家上櫃公司（含 30 家 KY 公司）均已於 115 年 4 月 10 日前完成 3 月營收申報 。根據統計，3 月份單月營收成長公司家數多達 560 家，衰退則有 319 家 。累計至 3 月為止，全體上櫃公司營收較 114 年同期增加 1335 億元，其中有 557 家公司營收較去年同期成長 。

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在個別產業表現方面，3 月份表現突出的產業包括半導體業、電腦及週邊設備業以及其他電子業 。其中半導體業與電腦及週邊設備業主要受惠於高階儲存及記憶體市場需求增長；其他電子業則受惠於 AI 伺服器散熱需求、半導體廠建廠需求及貴金屬價格上漲等利多因素帶動 。

不過，部分產業仍面臨衰退壓力。3 月份營收衰退較顯著的產業為運動休閒、紡織纖維及航運業 。運動休閒與紡織纖維業主要受國際情勢動盪及客戶拉貨排程調整影響；航運業則因特定公司受到同業競爭因素，致使單月營收較去年同期下滑 。