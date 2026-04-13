鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-13 13:00

隨著 AI 推論 (Inference) 求快速升溫，全球記憶體供需持續緊繃，NAND 控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (13) 日指出，AI 帶動記憶體產業結構性轉變，儘管原廠正啟動擴產，但仍追不上需求，預期不僅今年缺貨，甚至預期 2027 年缺貨會更嚴重。

慧榮科技總經理苟嘉章。(鉅亨網記者魏志豪攝)

‌



不過，供給端方面，苟嘉章坦言，不論是 NAND 或 DRAM，擴產都面臨高資本門檻與長時間建置周期。以 DRAM 為例，新增 1 萬片 DDR5 的產能動輒，需投入 100 億美元，同時，先進製程資源又優先投入高毛利的 HBM(高頻寬記憶體)，進一步壓縮一般記憶體供給。NAND 廠雖已啟動擴產，但今年整體產能增幅僅約 15% 至 25%，遠不及 AI 帶動的需求成長。

在此背景下，苟嘉章直言，目前市場缺口相當明顯，供給仍難以跟上，因此價格從去年 8 月到今年 3 月已經漲了 4 到 10 倍，甚至部分低容量的產品更飆漲 15 倍，短期在需求持續推動下，2027 年供需缺口可能進一步擴大，強調即便新產能陸續開出，也僅能「緩解而非解決」。

另外，苟嘉章也特別點名汽車產業，預期 NAND 原廠將優先供應給高成長與高毛利的應用，對汽車等領域造成排擠效應，公司也盡量幫助客戶，避免斷鏈情況發生。