鉅亨網編譯段智恆 2026-04-14 03:30

《路透》周一 (13 日) 報導，市調機構 Emarketer 預估，Meta Platforms(META-US)最快將於 2026 年在全球數位廣告營收上超越 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google，成為市場龍頭，象徵數位廣告版圖出現關鍵轉變。

根據預測，Meta 在 2026 年的全球廣告營收可望達 2434.6 億美元，高於 Google 預估的 2395.4 億美元。分析指出，Meta 成長動能來自其廣告產品持續優化，以及 AI 驅動的投放工具提升廣告效益，帶動廣告主採用意願。

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其中，Meta 推出的自動化廣告工具 Advantage + 近年快速滲透市場，協助企業簡化投放流程並提高行銷報酬率，被視為推動其營收成長的重要引擎。Emarketer 分析師表示，Meta 有望超越 Google，代表其核心策略逐步獲得市場驗證。

相較之下，Google 雖持續透過 YouTube Premium 等訂閱服務拓展收入來源，但其多元業務結構也可能使整體廣告成長動能不及 Meta。預估 Meta 今年營收成長率將達 24.1%，高於去年的 22.1%，而 Google 則維持約 11.9% 的穩定增速。

此外，Meta 近年積極擴大廣告版圖，在 WhatsApp 與 Threads 導入廣告服務，並強化 Instagram Reels 在短影音市場的競爭力，與 TikTok 及 YouTube Shorts 展開激烈競爭。這些布局進一步鞏固其在數位廣告市場的地位。

市場結構方面，Emarketer 預估，Google、Meta 與亞馬遜 (AMZN-US) 三大科技巨頭在 2026 年將合計占全球數位廣告支出的 62.3%，顯示廣告預算持續集中於大型平台。分析指出，在地緣政治不確定性升高之際，廣告主更傾向將資源配置於具規模優勢的平台，使 Snap 與 Pinterest 等中小型業者面臨較大壓力。