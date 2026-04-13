鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-14 05:46

美股週一 (13 日) 先蹲後跳，在市場對美伊有望達成協議的預期升溫下，三大指數收盤逼近當日高點。儘管美國總統川普揚言，將摧毀任何阻礙美方在荷姆茲海峽封鎖行動的船隻，但市場情緒仍轉趨樂觀。

川普聲稱伊朗來電盼達協議 標普收復伊朗戰爭以來所有失地 (圖：REUTERS/TPG)

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消息面上，川普盤中表示，伊朗方面「合適的人」當天早上致電美方，表示希望達成協議，激勵市場信心回升。此前，美國宣布對所有進出伊朗港口的海上交通實施全面封鎖，並警告將對接近封鎖區的伊朗船隻採取強硬行動；伊朗則回應，若其能源設施遭攻擊，將鎖定波斯灣所有港口作為報復。

在川普透露前一天有 34 艘船通過荷姆茲海峽後，油價週一大幅回落，從每桶 100 美元的水平回落。布蘭特原油維持在每桶約 98 美元附近，西德州原油期貨則漲 1.4%，回落報每桶 97.94 美元，市場將美方封鎖行動視為談判策略，使油價未進一步急升。

另一方面，財報季正式登場，高盛率先公布優於預期的獲利，但股價仍小幅回落。接下來，包括美國銀行、富國銀行、花旗、摩根大通與摩根士丹利等大型金融機構將陸續公布財報。

市場普遍預期，標普成分股企業獲利年增率可達 12.6%，有望連續第六季維持雙位數成長。

美股週一 (13 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 301.68 點，或 0.63%，報 48,218.25 點。

那斯達克指數上漲 280.84 點，或 1.23%，報 23,183.74 點。

S&P 500 指數上漲 69.35 點，或 1.02%，報 6,886.24 點。

費城半導體指數上漲 149.70 點，或 1.68%，報 9,039.52 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 189.95 點，或 1.27%，報 15,171.72 點。

標普 11 大板塊漲多跌少，其中金融與資訊科技領漲，而公用事業與必需消費品逆勢收黑。 (圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 漲 0.74%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.49%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.28%；微軟 (MSFT-US) 大漲 3.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.63%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.28%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 6.88%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.07%。

企業新聞

甲骨文 (ORCL-US) 噴高超 12% 至每股 155.62 美元，成為標普 500 指數最大漲幅個股之一，主要因公司在 Customer Edge Summit 活動中展示其應用於公用事業領域的人工智慧技術，提振市場信心。

英特爾 (INTC-US) 週一強升 4.49% 至每股 65.18 美元，連續第九個交易日收紅。

SanDisk (SNDK-US) 猛升近 12% 至每股 952.50 美元，該股受惠將在美股 4 月 20 日開盤前納入那斯達克 100 指數，取代軟體公司 Atlassian。

CoreWeave (CRWV-US) 飆升超 8% 至每股 110.27 美元，延續上週受 AI 基礎建設訂單帶動的強勢表現，該股上週累計漲幅達 24%。

華爾街分析

儘管地緣政治風險仍高，但投資人普遍認為談判仍有空間，支撐股市情緒回穩。Truist 投資長 Keith Lerner 表示，當前市場焦點正逐步轉向企業基本面，尤其科技與人工智慧相關族群仍是多頭主軸。

華爾街對股市看法逐漸轉為正向。Fundstrat 策略師 Tom Lee 指出，市場底部可能已經出現，並預期標普有望在未來六個月挑戰歷史新高。

資深策略師 Ed Yardeni 亦認為，市場正逐步適應中東戰事帶來的不確定性，類似過去面對俄烏戰爭時的情況。

此外，高盛亦指出，在油價維持相對高檔的情境下，能源類股仍具投資吸引力，並點名多檔石油與能源服務公司具備進一步上行空間。