鉅亨網編譯許家華 2026-04-10 11:00

隨著 2026 年初大型科技股走弱，市場對被動式指數投資過度集中於「科技七雄」的風險意識升高，主動式 ETF 開始受到投資人青睞。花旗策略師指出，主動式 ETF 正進入快速成長期，未來十年市占率有望翻倍，成為 ETF 市場的重要動能。

花旗美國股票與 ETF 策略師 Drew Pettit 在報告中表示，ETF 產業的成長背後，主動式產品的崛起是關鍵推力，預期這股趨勢將持續。他指出，目前主動式 ETF 約占整體資產管理規模的 10%，未來有望提升至 21%。

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根據 LPL Financial 數據，截至 3 月 ETF 總資產規模已達 13.3 兆美元。花旗預估，該數字將於 2030 年增至 25 兆美元，並在 2035 年進一步擴大至 42 兆美元，顯示市場長期成長潛力強勁。

在市場波動加劇與利率不確定性升高背景下，分析師建議投資人關注特定策略型 ETF，包括浮動利率債、核心收益債與股利型股票等領域。研究機構晨星亦點名三檔 2026 年具代表性的主動式 ETF 作為首選。

首先是 T. Rowe 價格浮動利率主動型 ETF(TFLR-US)，該基金主要投資於接近投資等級的槓桿貸款，收益率接近 7%，在市場震盪環境中今年仍維持小幅正報酬，且過去 1 年與 3 年年化報酬約 8%，優於同類產品。該基金持有 200 至 300 檔標的，科技相關貸款占比低於 15%，有助分散單一產業風險。

其次為 Hartford Strategic Income ETF(HFSI-US)，在通膨疑慮與油價波動持續影響市場之際，長天期債券殖利率今年維持在約 4.3% 水準。該 ETF 殖利率約 5.6%，今年表現持平，但過去 12 個月上漲近 11%。其投資組合多元，逾 40% 配置於政府債券，其餘約 55% 投資於公司債及擔保貸款憑證 (CLO) 與不動產抵押證券 (MBS) 等資產，且超過一半持債為 AAA 或 AA 評級，低於 B 級的高風險債占比不到 5%。

第三是 Capital Group 股利價值主動型 ETF(CGDV-US)，在震盪市況中提供股息與成長兼具的投資機會。該基金今年上漲逾 2%，過去 12 個月累計漲幅超過 40%。其前幾大持股包括微軟 (MSFT-US)、輝達 Corporation(NVDA-US)、博通(AVGO-US) 及 Meta Platforms(META-US)等大型科技股，同時也布局 RTX Corporation(RTX-US)、Carrier Global(CARR-US)、Eli Lilly(LLY-US)與 British American Tobacco(BTI-US)等傳統高股息產業，以提升收益與分散風險。