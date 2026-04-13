安圖斯科技深入推進印度AI市場 軟硬體生態系加速應用落地
鉅亨網記者吳承諦 台北
宏碁 (2353-TW) 旗下安圖斯 (7875-TW) 持續深化國際市場布局，印度更已成為重要成長引擎之一，透過「在地製造」與「應用生態系」雙軌策略，加速切入當地 AI 基礎建設市場，強化長期競爭優勢。
安圖斯科技執行長李占傑表示，安圖斯科技持續瞄準於 AI 基礎建設需求，並提供符合市場的 AI 軟硬體整合方案。同時，安圖斯亦持續於亞太市場打造 AI 應用生態圈，持續拓展國際佈局。
李占傑提到，印度為全球最具潛力的 AI 成長市場之一，在數位轉型與產業升級上展現強勁動能。安圖斯將持續結合全球研發能量與在地資源，提供高效能且具擴展性的AI 基礎設施，進一步擴大全球市場布局，掌握 AI 產業成長契機。
針對具高度成長潛力的印度市場，安圖斯科技積極推動在地化策略，近期推出「印度製造（Make-in-India）」AI 伺服器產品，以 Altos BrainSphere™ R300 AI 系列為核心，支援大規模模型訓練與推論需求。
該產品採用高密度 GPU 架構並具備優異散熱設計，能滿足高效能運算環境需求。透過在地生產與供應鏈建置，不僅提升產品交付效率，亦能即時回應當地研究機構、政府及資料中心客戶的多元需求。
除硬體布局外，安圖斯亦同步推進 AI 應用生態系建構。近期宣布與 AI 解決方案平台 Arinox.ai 合作，推出 CommandCore™ 私有 AI 解決方案。該方案整合企業級硬體與氣隙網路（air-gapped）架構，確保資料不外流，為對資料主權與資訊安全具高度要求的政府及企業客戶，提供在地部署的AI 解決方案，加速應用落地。
安圖斯積極拓展當地 AI 基礎設施與應用生態，以在地化策略結合旗下 AI 解決方案，協助客戶加速 AI 導入與落地，強化於印度市場的競爭優勢。未來，安圖斯也將持續深化在地合作，推動 AI 技術於製造、醫療、公共服務等領域的落地應用，進一步鞏固其在印度市場的策略地位，助力印度邁向全球 AI 創新樞紐。
安圖斯 2026 年 3 月營收 2.8 億元，較去年同期成長 7.17%；第一季營收達 6.92 億元，年增 46.87%，單月及第一季營收皆創下同期歷史新高。
安圖斯提到，受惠於 AI 基礎建設需求持續升溫，以及亞太市場布局逐步發酵，帶動整體營運維持穩健成長，並為後續海外市場拓展奠定良好基礎。
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