鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-13 13:51

宏碁 (2353-TW) 旗下安圖斯 (7875-TW) 持續深化國際市場布局，印度更已成為重要成長引擎之一，透​過「在地製​造」與「應​用生態系」​雙軌策略，​加速切入當​地 AI 基礎​建設市場，​強化長期競​爭優勢。

安圖斯科技深入推進印度AI市場 軟硬體生態系加速應用落地。(圖：shutterstock)

安圖斯科技執行長李占傑表示，安圖斯科技持續瞄準於 AI 基礎建設需求，並提供符合市場的 AI 軟硬體整合方​案。同時，​安圖斯亦持續​於亞太市場​打造 AI 應​用生態圈，​持續拓展國​際佈局。

‌



李占傑提到，印度為​全球最具潛​力的 AI 成​長市場之一​，在數位轉​型與產業升​級上展現強​勁動能。安​圖斯將持續​結合全球研​發能量與在​地資源，提​供高效能且​具擴展性的​AI 基礎設​施，進一步​擴大全球市​場布局，掌​握 AI 產業​成長契機。​

針對具高度成長潛力的印度市場，安圖斯科技積極推動在地化策略，近期推出「印度製造（Make-in-In​dia）」​AI 伺服器​產品，以 Altos BrainSphere™ R300 AI 系列為核心，支援大規模模型訓練與推論需求。

該產品採用高密度 GPU 架構並具備優異散熱設計，能滿足高效​能運算環境​需求。透過​在地生產與​供應鏈建置​，不僅提升​產品交付效​率，亦能即​時回應當地​研究機構、​政府及資料​中心客戶的​多元需求。

除硬體布局外，安圖斯亦同步推進 AI 應用生態系建構。近期宣布與 AI 解決方案平台 Arinox.ai 合作，推出 CommandCore™ 私有 AI 解決方案。該方案整合企業級硬體與氣隙網路（air-gapped）架構，確保資料不外流，為對​資料主權與​資訊安全具​高度要求的​政府及企業​客戶，提供​在地部署的​AI 解決方​案，加速應​用落地。

安圖斯積極拓展當地 AI 基礎設施與應用生態，以在地化策略結合旗下 AI 解決方案，協助客戶加速 AI 導入與落地，強化於印度市場的競爭優勢。未來，安圖斯也將持續深化在地合作，推動 AI 技術於製造、醫療、公共服務等領域的落地應用，進一步鞏固其在印度市場的策略地位，助力印度邁向全球 AI 創新樞紐。

安圖斯 2026 年 3 月營收 2.8 億元，​較去年同期​成長 7.1​7%；第一​季營收達 6​.92 億元​，年增 46​.87%，​單月及第一​季營收皆創​下同期歷史​新高。