鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-07 13:20

華爾街老手 Ed Yardeni 表示，科技股在經歷去年歷史高點後的回檔，已重回具吸引力的投資水位，對於願意進行長線布局的投資人而言，目前正是不錯的進場時機。

自去年 10 月創下收盤歷史新高以來，受人工智慧 (AI) 顛覆潛力以及美伊戰爭衝擊，資訊科技 (IT) 類股已下跌 13%。標普 500IT 指數周一 (6 日) 收漲 0.5%，連漲四個交易日並創下 1 月下旬以來最長紀錄，但受高估值疑慮與避險情緒影響，今年以來累計跌幅仍達 7.1%。

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針對市場擔憂科技股集中度過高可能重演 2000 年網路泡沫災難，這位華爾街老手提出數據反駁。他指出，目前資訊科技與通訊 (ICT) 服務兩大類股的預估獲利占比達 42%，僅高出其市值占比 1.6 個百分點，相較於網路泡沫巔峰時期兩者差距超過 15 個百分點，目前的市場集中度顯然具備更紮實的「獲利支撐」。

富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 也抱持相似觀點，將科技類股評等由「中立」上調至「加碼」。該機構認為，儘管市場對高資本支出與 AI 顛覆潛力有疑慮，但去年第 4 季的雙位數獲利成長，已證明基本面強勁。

此外，Wedbush 知名分析師 Dan Ives 在最新報告中也呼應此一趨勢。他將目前的 AI 熱潮形容為「1995 年時刻」而非網路泡沫前夕，強調企業在 AI 軟硬體的支出才剛進入爆發期，目前的修正應視為「黃金進場機會」。

另一方面，雖然美伊戰爭一度引發避險情緒，但研究機構 FactSet 分析指出，科技股在衝突期間的獲利仍持續上修，顯示科技股具備的強勁現金流與高品質成長，反而在動盪的大環境中展現出類似「避險資產」的特質。