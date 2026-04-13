鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-13 17:40

隨著全球人工智慧 (AI) 競賽進入白熱化，美國曾被視為領先全球的 AI 基礎設施擴建計畫正遭遇嚴峻挑戰。

AI革命面臨瓶頸 2026年美國半數資料中心計畫面臨停擺(圖:shutterstock)

根據最新的產業分析與數據顯示，原定於 2026 年啟動的美國資料中心計畫中，約有一半將面臨取消或延期。這場被視為「下一次核武軍備競賽」的技術擴張，正撞上一道由物流、能源與社會阻力構成的堅實阻礙。

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建設滯後與電力供應危機

Sightline Climate 的 2026 年資料中心展望報告指出，全美計畫中的 16 吉瓦 (GW) 容量中，目前僅有 5 吉瓦處於施工階段。分析師 George Gianarikas 指出，這種停滯源於地方許可障礙、社區抵制以及對全球供應鏈的過度依賴。

核心問題在於古老的電網系統，無法負荷 AI 運算所需的巨大能量。目前約有 25% 的 2026 年計畫尚未披露其供電策略，且關鍵設備如高壓變壓器的交貨時間已從過去的 2 年延長至 5 年。

由於美國國內缺乏製造能力，這種對進口零件 (特別是來自中國) 的依賴，讓美國陷入了「第 22 條軍規」的困境：必須依賴競爭對手的零件來贏得 AI 競賽。

社會與政治阻力的抬頭

除了技術瓶頸，社會情緒也開始轉向。緬因州眾議院已批准暫停大型資料中心建設至 2027 年，以重新評估資源管理與環境影響。公眾對 AI 深入醫療與教育的疑慮日益增加，甚至出現了極端行為，如針對 OpenAI 執行長 Sam Altman 住所的攻擊事件。

《ZeroHedge》警告，隨着電費飆升與畢業生就業困難，一場針對資料中心的「新盧德 (Ned Ludd) 革命」可能正在醞釀。

全球效應與市場動盪

這股停滯浪潮不限於美國。OpenAI 近期暫停了與 Nvidia 合作的英國「Stargate」計畫，理由是英國高昂的能源成本與監管障礙。與此同時，地緣政治局勢也為市場增添了不確定性。美伊和平談判的失敗導致加密貨幣市場單日蒸發 830 億美元，進一步打擊了投資人信心。

摩根大通分析指出，整個 AI 週期可能需要高達 5 兆美元的資金。然而，在電網不穩、設備短缺與社會反彈的多重壓力下，投資者開始懷疑美國是否能如期實現其 AI 雄心。