川普下令封鎖荷姆茲海峽 英國：不參與封鎖
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《衛報》周日（12 日）報導，英國不會參與美國總統川普對荷姆茲海峽的任何封鎖行動。
英國政府發言人表示，英國將繼續支持航行自由以及荷姆茲海峽的開放，「對支持全球經濟和本國生活成本而言，這是迫切需要」。
該發言人說，荷姆茲海峽不應收費，「我方正與法國及其他夥伴合作組建聯盟，保護航行自由」。
此前，英國首相施凱爾表示，荷姆茲海峽恢復通航「並非易事」，英國正與盟友合作制定可行方案，以恢復海峽航行自由。
對於川普呼籲盟友加入海峽護航，他明確表態，保障海峽通航並非北約（NATO）的任務，英國「不會被捲入更廣泛的（中東）戰爭」。
川普周日宣布，美國海軍將開始阻止任何船隻進出荷姆茲海峽。
「在某個時候，我們會恢復到『所有船隻都可以進出』的狀態。伊朗僅僅通過說一句『那裡某個地方可能有水雷』，就阻止了這種情況的發生。」他痛批伊朗的做法是對全世界敲詐勒索，而美國不會接受勒索。
川普稱，他已指示美國海軍，在國際水域中搜尋、攔截每一艘向伊朗繳納過通行費的船隻。任何支付「非法通行費」的人，都不會在公海上獲得安全通行。
「我方還將開始清除伊朗在海峽中布設的水雷。任何向我方或向和平船隻開火的伊朗人，都會被徹底殲滅！」
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