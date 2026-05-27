鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-27 19:30

隨著美國與伊朗之間的和平談判進入關鍵轉折點，儘管雙方在波斯灣仍有局部軍事衝突，但由於外交斡旋展現曙光，國際油價周三 (27 日) 下跌，布蘭特原油回落至每桶 96 美元左右，西德州中級原油 (WTI) 則跌至約 90 美元。

樂觀看待美伊和平談判 國際油價回落(圖:shutterstock)

市場普遍預期，被視為全球能源生命線的荷姆茲海峽有望在近期重啟。

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外交進展：和平協議「指日可待」

美國總統川普周三於白宮召開他第二任期的第 12 次內閣會議，此次會議原定於大衛營舉行，後因天氣因素移師白宮，會議重點包括外交政策的最新進度。川普先前曾在社群平台表示協議已「基本完成談判」，但隨後又因國內強硬派的批評而釋出較為混亂的訊號。

與此同時，國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 對談判前景保持樂觀，稱和平協議已在「觸手可及」的範圍內，並強調荷姆茲海峽無論如何都將重新開放。

目前的調停工作主要由巴基斯坦領導，卡達也參與其中。伊朗總統佩澤希齊揚 (Masoud Pezeshkian) 在與卡達埃米爾的通話中表示，伊朗已準備好達成一個「相互尊重的框架」以結束戰爭。

低度戰爭可能性與局部衝突

儘管外交氛圍升溫，前線局勢依然緊繃。伊朗革命衛隊 (IRGC) 周三表示，雙方爆發全面戰爭的可能性極低，並宣稱伊朗武裝部隊已整裝待發，隨時準備應對侵略。然而，過去 48 小時內美軍仍對伊朗南部發動了「自衛性打擊」，摧毀了部分導彈發射基地，而伊朗則宣稱擊落了一架美軍無人機並向 F-35 戰機開火。

此外，戰爭的戰火已蔓延至多個陣線。在黎巴嫩，以色列與真主黨的衝突在周二造成 31 人死亡，其中包括 4 名兒童。伊朗方面堅持，任何最終的和平協議必須同時涵蓋黎巴嫩的停火。

海峽通行權與凍結資產

儘管伊朗正敲定一項包含 14 點原則的框架協議，但談判桌上仍有數個關鍵障礙。首要爭議在於荷姆茲海峽的通行權——此前伊朗因報復戰爭而封鎖該海峽，美軍則對伊朗港口實施反封鎖。

此外，德黑蘭當局要求解凍約 240 億美元的海外資產，以及其核計畫的未來走向，仍是雙方僵持不下的重點。