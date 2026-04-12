鉅亨網編輯林羿君 2026-04-13 06:20

美國與伊朗未能在週末達成和平協議，分析師指出，這將在週一 (13 日) 壓抑市場情緒，並推升避險資產需求。

雙方在巴基斯坦的談判未能取得共識，可能令投資人失望。此前兩國宣布停火後，投資人上週已增加對風險資產的曝險。美國副總范斯表示，由於伊朗未承諾放棄發展核武，談判代表將在未達成協議的情況下返回美國。

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分析師亦指出，若投資人將此次談判視為暫時性受挫，而非和平前景的根本破裂，市場反應幅度可能相對有限。以下整理分析師看法：

Capital.com 分析師 Kyle Rodda

美債的基本情境是開盤出現反射性買盤，隨後在避險需求與通膨預期之間出現雙向波動。這波買盤能否延續，關鍵在於油價開盤表現；若因荷姆茲風險推升油價，通膨預期將迅速上修，進而對殖利率形成支撐，限制長天期債券的上漲空間。

他指出，週一市場的核心問題在於，投資人如何解讀這次談判破局：是短期中斷，還是停火架構的結構性瓦解，這將決定避險行情是迅速消退，還是進一步擴大。

Saxo Markets 首席投資策略師 Charu Chanana

談判未果確實構成挫折，市場先前的「利多釋放行情」可能隨之消退。油價或再度上漲，風險情緒轉弱，而荷姆茲海峽即使未完全封鎖，仍將持續構成關鍵瓶頸風險。

馬來亞銀行資深策略師 Fiona Lim

市場或出現失望情緒，但整體發展並未超出預期。美元在週一開盤可能續揚，部分亞洲貨、尤其是能源淨進口國如韓元、菲律賓披索、日元與泰銖上週五已轉弱，預料本週仍將承壓。

大華繼顯（UOB Kay Hian）董事 Kenneth Goh

協議破局保留了地緣政治風險溢價，市場初步將傾向避險，帶動美元與美債走升；然而若荷姆茲海峽持續受限，市場邏輯將從純粹的避險轉向停滯性通膨風險。

Pepperstone 策略師 Dilin Wu

短期內美元走強且殖利率微幅下滑是合理的定價反映。儘管避險需求可能壓低短期殖利率，但油價若持續走高將重新錨定通膨預期，令長端殖利率面臨上升壓力。

週一能源與國防類股預計表現將優於大盤，並出現跳空開高。

AT Global Markets 首席分析師 Nick Twidale

股市預計遭受重創，殖利率可能走升，尤其過去幾天荷姆茲茲海峽運能僅恢復不到 10% 的現況，讓寄望停火能恢復航運的投資人深感失望。

Meyka AI 共同創辦人 Dionissios Kontos

細節值得關注：伊朗外交部仍為後續談判保留空間，因此這並非全面破裂，而是延長的不確定性，這將影響週一市場反應的強度。

在產業面上，能源類股將是最突出的焦點；在未達成協議下，荷姆茲海峽實質上仍受阻，油市供應不確定性維持高檔。