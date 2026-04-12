鉅亨網編輯林羿君
美國與伊朗未能在週末達成和平協議，分析師指出，這將在週一 (13 日) 壓抑市場情緒，並推升避險資產需求。
雙方在巴基斯坦的談判未能取得共識，可能令投資人失望。此前兩國宣布停火後，投資人上週已增加對風險資產的曝險。美國副總范斯表示，由於伊朗未承諾放棄發展核武，談判代表將在未達成協議的情況下返回美國。
分析師預期，美元在上週下跌 1.4% 後，週一將走強，油價也可能上揚，整體股市則傾向走低。美國公債短期走勢較為分歧，避險買盤與通膨疑慮相互拉鋸。原油市場將取決於荷姆茲海峽通行持續受限的情況，黃金則可能受到買盤支撐。
分析師亦指出，若投資人將此次談判視為暫時性受挫，而非和平前景的根本破裂，市場反應幅度可能相對有限。以下整理分析師看法：
Capital.com 分析師 Kyle Rodda
美債的基本情境是開盤出現反射性買盤，隨後在避險需求與通膨預期之間出現雙向波動。這波買盤能否延續，關鍵在於油價開盤表現；若因荷姆茲風險推升油價，通膨預期將迅速上修，進而對殖利率形成支撐，限制長天期債券的上漲空間。
他指出，週一市場的核心問題在於，投資人如何解讀這次談判破局：是短期中斷，還是停火架構的結構性瓦解，這將決定避險行情是迅速消退，還是進一步擴大。
Saxo Markets 首席投資策略師 Charu Chanana
談判未果確實構成挫折，市場先前的「利多釋放行情」可能隨之消退。油價或再度上漲，風險情緒轉弱，而荷姆茲海峽即使未完全封鎖，仍將持續構成關鍵瓶頸風險。
不過，考量雙方在核保證與海峽通行議題上的分歧本就明顯，此結果並不意外。美元可望重新獲得避險支撐，但除非出現新的軍事升級，否則不太可能出現全面性強勢上漲；黃金則可能因地緣政治避險需求回升而受惠，但市場尚未回到最極端的通膨衝擊情境。
馬來亞銀行資深策略師 Fiona Lim
市場或出現失望情緒，但整體發展並未超出預期。美元在週一開盤可能續揚，部分亞洲貨、尤其是能源淨進口國如韓元、菲律賓披索、日元與泰銖上週五已轉弱，預料本週仍將承壓。
大華繼顯（UOB Kay Hian）董事 Kenneth Goh
協議破局保留了地緣政治風險溢價，市場初步將傾向避險，帶動美元與美債走升；然而若荷姆茲海峽持續受限，市場邏輯將從純粹的避險轉向停滯性通膨風險。
Pepperstone 策略師 Dilin Wu
短期內美元走強且殖利率微幅下滑是合理的定價反映。儘管避險需求可能壓低短期殖利率，但油價若持續走高將重新錨定通膨預期，令長端殖利率面臨上升壓力。
週一能源與國防類股預計表現將優於大盤，並出現跳空開高。
AT Global Markets 首席分析師 Nick Twidale
股市預計遭受重創，殖利率可能走升，尤其過去幾天荷姆茲茲海峽運能僅恢復不到 10% 的現況，讓寄望停火能恢復航運的投資人深感失望。
Meyka AI 共同創辦人 Dionissios Kontos
細節值得關注：伊朗外交部仍為後續談判保留空間，因此這並非全面破裂，而是延長的不確定性，這將影響週一市場反應的強度。
在產業面上，能源類股將是最突出的焦點；在未達成協議下，荷姆茲海峽實質上仍受阻，油市供應不確定性維持高檔。
股市部分，國防股可能吸引資金，但部分利多已反映；航運與航空類股則持續承壓，成長股與消費性類股亦可能面臨資金轉向避險的壓力。
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