鉅亨網編譯鍾詠翔
中國網路平台正在加速駛入汽車賽道，京東 (JD-US) (09618-HK) 、美團 (03690-HK) 、阿里巴巴 (BABA-US) (09988-HK) 旗下天貓平台近期均在汽車銷售與服務領域展開新動作，網路巨頭賣車的戰局再度升級。
據《第一財經》報導，從京東首頁搜索「Open 出發」可以進入一個預約體驗的測試頁面。該頁面顯示，深藍汽車和京東汽車聯合推出了該項目，內測版將於 4 月 13 日上線，且暫時只開放濟南地區。
這一動向被外界解讀為京東從汽車銷售向出行服務延伸的信號。目前京東和深藍均未正式披露細節，但表示不會進軍叫車業務。
此前，京東、廣汽埃安與寧德時代共同推出的「國民好車」埃安 UT super，該車型於去年底進入交付階段。
今年 1 月，美團也宣布開始切入汽車業務。上海喜車未來智能科技公司與美團在上海簽署戰略合作協議，共同建立「買車用車 + 本地生活」一站式服務平台。這意味著，未來消費者在美團平台上可像挑選餐館一樣瀏覽、比較不同 4S 店，並完成線上消費與評價。
目前在上海地區特斯拉 (TSLA-US) 、小鵬 (XPEV-US) 、極氪、鴻蒙智行等均在美團上線了人民幣 0.01 元試駕團購產品。
阿里系在汽車新零售上也有新動作。
長安啟源近日宣布，4 月將推出全新 Q05 雷射雷達特別版車型，該車將成為長安啟源與天貓聯動推出的首台「天貓甄選好車」，計劃在北京車展期間登陸長安汽車天貓官方旗艦店。
不過，「天貓好車」並非新概念。2020 年 11 月，上汽集團曾與阿里巴巴集團宣布達成新零售戰略合作，作為合作的一部分，天貓汽車推出「天貓好車百億補貼」，覆蓋上汽旗下大眾、別克、雪佛蘭、凱迪拉克等熱銷品牌。
目前吉利 (00175-HK) 、奇瑞、星途、上汽通用別克等品牌已經在天貓開設品牌旗艦店，在線上下訂可進入購車環節。特斯拉、豐田也開了官方旗艦店，但僅限於售賣車模等周邊產品。
「賣車」的邊界到底在哪裡？網路巨擘的探索已經跨入了第七年。京東、美團、阿里等在流量、數據、支付和本地服務上的優勢明顯，但汽車作為低頻、高客單價、強線下體驗的商品，能否真正實現線上閉環交易，或者探索出新的有效商業模式，仍有待時間驗證。
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