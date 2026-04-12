鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-13 04:00

據《第一財經》報導，從京東首頁搜索「Open 出發」可以進入一個預約體驗的測試頁面。該頁面顯示，深藍汽車和京東汽車聯合推出了該項目，內測版將於 4 月 13 日上線，且暫時只開放濟南地區。

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這一動向被外界解讀為京東從汽車銷售向出行服務延伸的信號。目前京東和深藍均未正式披露細節，但表示不會進軍叫車業務。

此前，京東、廣汽埃安與寧德時代共同推出的「國民好車」埃安 UT super，該車型於去年底進入交付階段。

今年 1 月，美團也宣布開始切入汽車業務。上海喜車未來智能科技公司與美團在上海簽署戰略合作協議，共同建立「買車用車 + 本地生活」一站式服務平台。這意味著，未來消費者在美團平台上可像挑選餐館一樣瀏覽、比較不同 4S 店，並完成線上消費與評價。

阿里系在汽車新零售上也有新動作。

長安啟源近日宣布，4 月將推出全新 Q05 雷射雷達特別版車型，該車將成為長安啟源與天貓聯動推出的首台「天貓甄選好車」，計劃在北京車展期間登陸長安汽車天貓官方旗艦店。

不過，「天貓好車」並非新概念。2020 年 11 月，上汽集團曾與阿里巴巴集團宣布達成新零售戰略合作，作為合作的一部分，天貓汽車推出「天貓好車百億補貼」，覆蓋上汽旗下大眾、別克、雪佛蘭、凱迪拉克等熱銷品牌。