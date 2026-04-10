鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-10 17:00

美國債務規模正以驚人速度逼近 40 兆美元大關，引發華爾街金融巨頭高度警覺。高盛執行長所羅門近日發出明確預警，指出這場持續十餘年的債務擴張，終將迎來「清算時刻」。

根據高盛數據，自 2008 年金融危機以來，美國債務從 7 兆美元飆升至目前的 39 兆美元，光是在本十年剩餘時間內進行債務再融資，規模便將突破 40 兆美元大關。

‌



美國債務上升趨勢因近期地緣政治衝突而急遽惡化，白宮國家經濟委員會主任哈塞特透露，光是三周的伊朗戰事就讓美國債務增加了 120 億美元，而五角大廈更申請追加 2000 億美元戰爭預算，若獲批准，財政天花板將被徹底打破。

面對這場迫在眉睫的財政風暴，市場不確定性加劇，投資者正急尋資產的避風港。

所羅門警告，若缺乏顯著的經濟成長，美國終將面臨痛苦的調整，且由於外國買家需求可能減弱，融資負擔將轉嫁給美國本土，進而擠壓私人投資並減緩經濟增速。

他也直言，儘管削減開支是解方，但在當前「激進」財政刺激已根深蒂固的美國經濟中，這幾乎是不可能完成的任務。

所羅門的擔憂並非孤例。橋水基金創辦人達利歐提出了更為駭人的「債務死亡螺旋」理論，警告美國政府為支付利息而不斷舉債的惡性循環將愈演愈烈。

達利歐預見的結局並非直接違約，而是 Fed 透過印鈔購債導致的貨幣貶值。

此外，摩根大通執行長戴蒙與貝萊德執行長 Larry Fink 也紛紛表態，前者稱當前債務水平「不可持續」，後者則預測若外國買家猶豫，市場將陷入低通膨、高利率的困境。

曾準確預測 2008 年金融危機的 Peter Schiff 更預言，在川普卸任前，美國國債甚至可能衝上 50 兆美元的天文數字。

在這種高通膨侵蝕美元購買力的背景下，投資者該如何自保？達利歐強烈建議投資組合必須多元化，並特別推崇黃金。他指出，各國央行正持續購入黃金以分散風險，個人投資者也應考慮將 10% 至 15% 的資產配置於這種不與任何單一國家掛鉤的避險資產。