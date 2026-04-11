鉅亨網新聞中心 2026-04-11 09:00

最新民調顯示，在伊朗戰爭與美國對外軍事行動影響下，英國民眾對美國觀感明顯轉趨負面。調查指出，已有 53% 的英國人認為美國是「全球的消極力量」，超過半數持負面評價，而僅 29% 認為美國是正向力量，較去年 12 月大幅下滑 12 個百分點。

這項由顧問公司 Public First 進行的調查，共訪問超過 2,000 名英國成年人，並於倫敦國防會議 (LDC) 開幕期間公布。數據顯示，相較今年 1 月美國介入委內瑞拉局勢前，認為美國為負面力量的比例已上升 19 個百分點，顯示短時間內輿論出現顯著轉變。

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分析指出，美國在伊朗的軍事行動，以及對委內瑞拉局勢的介入，是導致觀感惡化的主要原因。自川普發動對伊朗戰爭後，英國社會對美國外交政策的不滿情緒迅速升溫。

LDC 負責人 Ian Martin 表示，伊朗戰爭後英國公眾對美國態度出現「巨大轉變」，這對跨大西洋聯盟構成嚴峻挑戰，甚至可能衝擊英美之間長期以來的「特殊關係」。他同時警告，在全球局勢日益動盪之際，英國與盟友需進一步強化防衛能力。

調查亦反映出更廣泛的不安全感。高達 85% 的受訪者認為世界正變得更加危險，60% 的人表示當前局勢是其一生中最不穩定的時期。此外，64% 的受訪者認為川普的政策提高了爆發大規模衝突的風險。

針對伊朗戰爭本身，僅 26% 的英國民眾支持美國與以色列的軍事行動，另有 41% 表達反對，顯示社會對戰事態度分歧且偏向保留。

在英國自身政策方面，約 49% 的受訪者認為首相施凱爾 (Keir Starmer) 的整體應對方向正確，但同時有 48% 的人認為，若美國提出支援要求，英國應選擇拒絕。不過，在衝突升級情境下，例如伊朗攻擊英國在區域內的軍事目標時，仍有 59% 受訪者支持英國參戰。

對於能源安全議題，47% 的民眾支持英國派兵保障荷姆茲海峽的石油運輸安全，但也有 31% 反對軍事介入，反映國內對海外軍事行動的審慎態度。