鈺祥(7909TT) 2026年3月合併營收
鉅亨網新聞中心
鈺祥企業 (7909-TW) 今日公告 2026 年 3 月合併營收為新台幣 1.75 億元，較去年同期成長 33.09%；累計 2026 年前 3 月合併營收為 4.81 億元，較去年同期成長 34.40%，整體營運動能穩健提升，顯示業務拓展持續推進，後續表現可望審慎樂觀看待，並持續關注市場需求變化。
【關於鈺祥 (7909 TT)】
鈺祥 (7909 TT) 成立於 1987 年，鈺祥企業專注於氣態分子污染物（AMC）過濾技術的研發與製造，為全球先進製程微污染防治的領導品牌。公司總部位於台灣新北市，並於台南設有先進製程濾網與再生濾網製造基地，服務據點遍及台灣、美國、中國大陸、歐洲及日本等全球半導體重鎮。已於多國取得超過 100 項專利，鈺祥致力於提供整合研發、製造、物流與安裝的「一站式 AMC 解決方案」，透過「再生型化學濾網」與「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」，持續協助客戶精進半導體晶圓製造良率，目標成為 2nm 以下先進製程濾網的絕對領先者，引領半導體綠色濾網的新紀元。
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