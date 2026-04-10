鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-10 14:46

近期手遊《皮克敏 Pikmin Bloom》在台灣掀起「走路種花」熱潮，這款標榜低壓力、無勝負感的遊戲迅速走紅。104 人力銀行 （3130-TW）人資長江錦樺指出，這股微療癒風潮反映出職場中隱性過勞的擴散，員工正尋求情緒修復與掌控感。為此，江錦樺提出雇主必學的「皮克敏管理學」三要點：建立可進可退的彈性機制、提供小步累積的正向回饋，以及營造不用強連結的團隊感。透過重新設計工作機制，企業能不以壓力驅動，而是讓員工在日常累積中自然前進。

《皮克敏》之所以席捲全台，關鍵在於其「微型避難所」的特性。在通勤、買咖啡或上廁所的碎片時間裡，玩家只需 5 分鐘就能透過簡單餵食或撿拾果實獲得即時回饋。這種隨開即玩、隨時可停的設計，恰好填補了現代職場高度切割後的零碎喘息時刻。對於專注力長期受訊息干擾的上班族而言，這種短暫的停頓提供了極其珍貴的情緒修復空間。

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與傳統強調競爭與成就感的遊戲不同，《皮克敏》展現出一種「佛系」體驗。即使玩家長時間未登入，遊戲角色也不會死亡或受到懲罰。這種不被綁定、沒有壓力的設計，精準回應了當代上班族在高壓環境下對「自我節奏與界線」的渴望。此外，遊戲刻意弱化即時互動，玩家間無法自由聊天，僅透過共同任務或簡單貼圖連結。這種「有共鳴但不需寒暄」的低社交壓力模式，反而更能建立起輕鬆的連結感。

面對職場文化的變遷，企業管理也需隨之進化。江錦樺建議的第一個要點是「可進可退的彈性機制」。企業應仿效遊戲中允許暫停的環境，靈活調整專案優先順序，或在必要時提供延後處理的彈性。透過降低員工的心理壓力，反而能有效提升其長期參與度與工作滿意度，讓人才在穩定的節奏中持續貢獻。

其次是「小步累積的正向回饋」。大型目標往往容易讓人疲憊，企業應運用「小步快跑」的概念，將龐大的任務拆解為多個階段性小成果。當員工每達成一個微小指標，主管便給予即時的正向肯定。這種持續且密集的動力補給，能顯著提升員工的續航力，讓工作過程本身就帶有療癒與成就感。