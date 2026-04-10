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荷姆茲海峽幾乎停滯 全球最重要現貨油價飆新高直逼147美元

鉅亨網編譯余曉惠

伊朗持續控制荷姆茲海峽加劇油市擔憂，在歐洲與亞洲煉油廠競相爭奪不必經由中東、可直接交貨的原油之下，北海布蘭特 Forties 原油現貨價格周四 (9 日) 逼近每桶 147 美元，超越 2008 年金融海嘯前創下的高峰。

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荷姆茲海峽幾乎停滯 全球最重要現貨油價飆新高直逼147美元 (圖:Reuters/TPG)

北海原油基準 (即期或現貨布蘭特) 體系中有五種原油，合稱 BFOET，其中以 Forties 的產量最大，因此其現貨價格通常被視為全球最重要的實體油價指標。


值得注意的是，布蘭特 Forties 原油現貨價與作為國際基準的布蘭特原油 6 月期貨 (周四收盤價約每桶 97 美元) 相比，溢價高達將近 50 美元，顯示原油市場現貨供應極度短缺。

交易員指出，當每桶溢價短期暴增至 30 美元以上，就會觸及洲際交易所 (ICE) 設定的門檻，導致目前無法購買下周的布蘭特原油價差合約 (CFD)。CFD 通常被用於規避油價上漲的風險。

目前荷姆茲海峽封鎖引發的連鎖反應持續擴大，亞洲受害尤深，因為亞洲約 80% 的石油需求高度依賴該航道。

BOK Financial 交易部門高級副總裁 Kissler 警告，實體供應緊張將持續直到航道重啟的那一天，而且即使恢復通航，物流調整仍需至少 20 天才能緩解壓力。

雪上加霜的是，沙烏地阿拉伯周四證實，由於能源設施遭襲，產能銳減每日 60 萬桶，約占沙國正常一日總產能的 5%。更令市場憂心的是，原本用來繞過荷姆茲海峽、轉運紅海的「東西向輸油管道」(East-West Pipeline) 本周也遇襲，導致每日吞吐量損失約 70 萬桶，導致替代出口路線也受阻。

儘管美伊宣布為期兩周的停火協議，但局勢依然波詭雲譎。伊朗在協議達成後旋即再次關閉油輪通航，伊朗外長 Abbas Araghchi 表示，尚未與美國啟動直接談判。

川普周四雖然樂觀表示石油「很快將開始流動」，但也嚴正警告德黑蘭「最好不要」收取過路費。目前，由美國副總統范斯 (JD Vance) 率領的美國代表團正前往伊斯蘭堡，計劃於本周末展開關鍵會談。


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