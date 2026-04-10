鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 15:20

據《路透》報導，由於與伊朗的戰爭導致原油價格飆升，加上關稅政策的持續影響，美國 3 月份消費者物價指數 (CPI) 預計將創下近 4 年來的最大漲幅。這項數據恐進一步削弱市場對於聯準會 (Fed) 今年降息的期待。

經濟學家預測，3 月 CPI 月率可能上漲 0.9%，這將是自 2022 年 6 月俄烏戰爭爆發以來，物價上漲速度最快的一個月。若以年增率計算，3 月 CPI 預計將由 2 月的 2.4% 大幅跳升至 3.3%，反映出消費者面臨日益嚴峻的負擔能力挑戰。

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美以與伊朗的衝突已推動全球原油價格飆升逾 30%，美國國內平均零售汽油價格三年多來首次突破每加侖 4 美元。波士頓學院教授 Brian Bethune 警告，目前的數據僅反映了油價衝擊的初步階段，接下來「燃料附加費」將波及其他商品，特別是食品成本預計將受到重創。

此外，戰爭導致的噴射燃料與柴油價格上漲，未來幾個月將進一步推高機票價格及陸路運輸貨物的成本。

除了波動劇烈的食品與能源，核心 CPI 預計月增 0.3%，年增率達 2.7%。這部分的通膨壓力主要源於企業將川普政府徵收的廣泛關稅成本轉嫁給消費者，抵消了租金通膨放緩的趨勢。受關稅影響的商品範圍極廣，包括服裝、家具、通訊產品及休閒車輛等。

美國總統川普曾在 2024 年勝選時承諾降低物價，但現狀引發了激烈批評。進步派團體 Groundwork Collaborative 指出，這場戰爭「背叛了勞工家庭」，其導向的經濟政策正在打擊美國家庭與小企業。

雖然川普於周二宣佈了為期兩周的停火協議，前提是德黑蘭需重開荷姆茲海峽，但外界普遍認為該休戰狀態極其脆弱。