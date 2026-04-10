鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-10 13:06

英特爾 (INTC-US) 今 (10) 日宣布，任命 Santhosh Viswanathan 為亞太及日本區 (APJ) 副總裁暨總經理。Viswanathan 的領導範圍將從印度擴大至亞太及日本區，以整合的管理架構領導英特爾在該地區的業務成長、品牌策略和客戶關係。

Viswanathan 將負責推動業務成長、深化與客戶和合作夥伴的關係，同時加速英特爾在這個快速發展與多元化的區域落實關鍵策略。

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Viswanathan 在英特爾服務逾 20 年，擁有橫跨多個市場的豐富經驗。近期擔任英特爾印度副總裁暨總經理期間，在強化印度作為公司關鍵成長引擎方面扮演了重要的角色。在此之前，他除了在亞太及日本區擔任過多個區域領導職務之外，還負責英特爾在東南亞、澳洲和紐西蘭的營運。

在職涯早期，Viswanathan 曾擔任美國英特爾的全球營運總監，負責全球銷售組織的銷售營運策略與規劃，並參與了多項跨市場的重要轉型計畫。