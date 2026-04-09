鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-09 11:48

行政院副院長鄭麗君昨 (8) 日主持穩定物價小組會報，主計總處數據顯示第 1 季 CPI 年增率 1.23%，低於原預測 1.38%，顯示政府因應中東衝突之措施初具成效。鄭麗君於會中指示五大重點，並強調，政府將持續確保油氣穩定供應，並透過產業通報平台維持石化產銷秩序，請各部會減緩國際局勢對國內經濟的衝擊。

一、因應中東情勢七大主軸措施發揮穩定民生物價效益

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為因應中東局勢推升能源價格，國內汽柴油自 3 月 9 日起啟動亞鄰最低價及平穩機制，由中油吸收漲幅。即便布蘭特原油曾漲至每桶 132.49 美元，漲幅高達 84%，但國內 95 無鉛汽油僅漲約 18%。搭配原物料稅負減徵、4 月民生用氣及桶裝瓦斯凍漲、電價不調整等措施，使第 1 季 CPI 年增率僅 1.23%。鄭麗君要求落實執行因應中東衝突相關措施，確保全年 CPI 年增率控制在 2% 以內。

二、石化上游原料擴增產能，確保中游穩定製造，調度下游產品供應無虞

乙烯部分，中油四輕提前運作，4 月產量增至 7.9 萬噸，5 月可達 9 萬噸，結合台塑化產能後，5 月總產量可達 18 萬噸，遠高於 11.8 萬噸的內需。聚乙烯月產量 2.75 萬噸亦高於 2.2 萬噸需求。經濟部另推塑膠袋平價專案，由中油提供 5,000 噸乙烯生產平價塑膠袋。鄭麗君責成經濟部強化媒合調控，優先保障醫療、民生、農產包材供應。

三、落實醫材、藥品供應穩定，並減輕業者成本負擔

衛福部已建立通報專區，協助調度原料取得困難之 27 家業者。鄭麗君強調醫療體系運作不得中斷，請衛福部與經濟部確保原料優先權。針對 72 家成本上升之業者，政府規畫由特別條例中可支應的 200 億元健保基金安全準備金進行協助，以減輕業者負擔並維持醫療韌性。

四、肥料價格維持凍漲，並啟動遠洋漁業補助措施

農業部重申肥料價格凍漲，農機用油維持免徵 5% 營業稅及平穩補貼；漁業動力用油除免稅外，另給予 14% 補貼。鄭麗君請農業部盡速啟動遠洋漁業協助措施，並密切掌握沿近海漁業用油成本，若購油成本超過 102 年高點，應即刻啟動擴大補助。

五、強化瀝青供應調節，穩定公共工程推動

工程會針對瀝青波動提出監測與物價調整等四大面向，已發函規範招標與履約具體做法。鄭麗君指示工程會掌握缺料狀況，協同經濟部穩定供貨。面對履約成本不確定性，將透過個別項目、中分類及總指數之三層級物價調整機制，彈性分擔廠商風險，確保公共工程順利推動。

六、物價聯合稽查小組已稽查 85 家業者，即將啟動第 3 波稽查，全面穩定市場秩序