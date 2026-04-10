鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-10 10:40

美伊達成停火協議後，荷姆茲海峽的通航問題卻意外引爆新加坡與馬來西亞的外交口水戰。

香港《南華早報》報導，新加坡外長維文周二 (7 日) 在國會明確表態，拒絕就海峽通行權與伊朗談判，堅稱依據《聯合國海洋法公約》，通行是國際社會的固有權利，而非沿岸國授予的特權或需付費購買的許可，即便伊朗非該公約締約方也應遵守此規則。

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但這一強硬立場迅速招致馬來西亞的強烈反彈。大馬總理安華的女兒、人民公正黨副主席努魯依莎 (Nurul Izzah Anwar) 率先開砲，指責星國對他國「指手畫腳」，違背東協一貫秉持的獨立與平衡外交原則，並批評星國立場過於貼近「外部大國的戰略偏好」。

這一外交口水戰隨後蔓延至社交媒體，星國前官委議員鄭恩裡發文諷刺某些國家「下個月石油快用完了」，雖未指名道姓，卻被大馬民主行動黨議員 Syahredzan Johan 認定為針對大馬的惡意攻擊，直斥其言論「完全不可接受」。鄭恩裡事後澄清言論並非針對鄰國，但未能平息大馬的怒火。

同時，大馬輿論也將矛頭指向維文本人，翻出 2022 年訪問耶路撒冷並在哭牆祈禱的舊帳。大馬下議院前議長 Azhar Azizan Harun 質疑維文「雙標」，質問其在美以攻擊伊朗及加薩人道危機時的沉默，指責其背離中立原則。

儘管兩國近期因柔佛 - 新加坡經濟特區等項目關係回暖，但這次因能源命脈引發的隔空交鋒，無疑為雙邊關係蒙上了一層陰影。

這場外交風波的背景，是荷姆茲海峽在停火後「開開關關」的極度脆弱狀態。

雖然美伊日前宣布停火並短暫重開海峽，但隨著以色列周三 (9 日) 空襲黎巴嫩導致局勢再度升級，伊朗隨即叫停了海峽通行。