鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-10 06:16

《CNBC》報導，美國總統川普周四 (9 日) 表示，如果伊朗正在對通過荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的油輪收取費用，「最好現在就停手」。

川普在 Truth Social 發文警告，距離美國與伊朗脆弱的停火協議生效不到兩天，進一步加劇緊張局勢。

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川普周二晚間曾表示，美國同意暫停對伊朗的敵對行動兩周，前提是伊朗須同意「完全、立即且安全地開放荷姆茲海峽」。

然而，該海峽的船舶通行量仍受到嚴格限制。荷姆茲海峽是全球約 20% 石油供應的重要通道，自 2 月 28 日戰事爆發以來，航運一直受阻。

川普在周四的貼文中寫道，「有報導指出，伊朗正在向通過荷姆茲海峽的油輪收費。他們最好沒有這麼做，如果真的有，他們最好立刻停手！」

在隨後的貼文中，川普表示，「因為我，伊朗將永遠不會擁有核武，而且很快就會看到石油開始流動，不論有沒有伊朗的幫助都一樣，對我來說沒有差別。」