亞馬遜自研AI晶片年化營收估達200億美元 不排除對外販售搶市

鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-10 08:20

雲端運算巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 執行長賈西 (Andy Jassy) 周四 (9 日) 在年度股東信中表示，正考慮把自研晶片出售給其他公司，並透露這塊業務正快速成長，營收年化預估值 (revenue run rate，以目前銷售水準推算全年表現) 已超過 200 億美元，較去年第 4 季財報揭露的 100 億美元翻倍成長。

亞馬遜自研AI晶片營收年化預估值達200億美元 不排除對外販售搶市 (圖:Reuters/TPG)

這項資訊讓外界得以罕見一窺亞馬遜晶片事業的規模。該部門生產通用運算晶片、AI 加速器，以及旨在提升伺服器運行效率的晶片。

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目前亞馬遜僅將這些硬體租賃給雲端運算部門 Amazon Web Services(AWS) 的客戶，但打造人工智慧 (AI) 模型所需的處理器需求極大，導致供應緊縮，各家企業正在積極尋找輝達 (NVDA-US)GPU 以外的替代方案。

賈西在年度股東信中指出：「市場對我們晶片的需求非常強勁，未來我們很有可能向第三方出售機櫃。」

接掌亞馬遜將近五年的賈西表示，如果晶片事業是向 AWS 客戶及其他第三方銷售半導體的獨立公司，年化營收預估值將達到 500 億美元。

賈西另在年度股東信中揭露多項營運消息，並勾勒出對 AI 發展的企圖心，激勵亞馬遜股價周四大漲，終場勁揚 5.6%，報每股 233.65 美元。

根據賈西，AWS 的 AI 服務營收年化預估值已超過 150 億美元。這是亞馬遜砸重金投資 AI 以來，首度公開相關業務數據。

這項根據第 1 季表現推算出來數字，約占 AWS 營收年化預估值 1420 億美元的 10%，不枉投資人與分析師多年來期待。

Zacks 投資管理公司首席市場策略師 Mulberry 說：「AI 的營收年化預估值顯示，AWS 成功將 AI 熱潮轉化為真實的高成長營收。雖然賈西形容現在還在『早期階段』，但這股動能已使 AWS 成為 AI 基礎設施的領導者。」