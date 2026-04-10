伊朗重擊沙國能源命脈 輸油管與油田遭襲 產量與出口「雙降」

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-10 09:18

伊朗近期對沙烏地阿拉伯關鍵能源基礎設施發動攻擊，導致該國石油輸出與產量雙雙下滑，進一步加劇全球能源供應緊張局勢。

伊朗攻擊沙國輸油管與油田 產量與出口「雙降」(圖：shutterstock)

沙國一條連接波斯灣與紅海的關鍵東西輸油管線 (East-West pipeline) 遭襲，命中其中一座抽油站，使輸送量每日減少約 70 萬桶。

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該管線原本具備每日 700 萬桶運能，負責將原油自波斯灣運送至紅海延布 (Yanbu) 出口，是在荷姆茲海峽受阻情況下的關鍵替代路徑。

在伊朗持續干擾荷姆茲海峽航運之際，利雅德已無法透過該海峽進行正常出口，使上述管線成為主要石油外運通道。然而此次攻擊重創該替代系統，對出口能力造成直接衝擊。

另一方面，沙國的馬尼法 (Manifa) 與胡萊斯 (Khurais) 兩大生產設施亦遭攻擊，導致產量每日減少約 60 萬桶，多座煉油廠也傳出受損。整體而言，能源基礎設施受創，進一步放大市場對供應中斷的疑慮。

分析指出，這波破壞將疊加伊朗先前在荷姆茲海峽對油輪的攻擊，對全球石油供應鏈造成更大衝擊。該海峽為全球最重要能源運輸要道之一，戰前約有 20% 的石油供應需經此通行。

儘管美國與伊朗日前宣布為期兩週的停火協議，並以恢復海峽通行為條件，但實際情況仍未改善。阿布達比國家石油公司 (Abu Dhabi National Oil Co.) 執行長 Dr. Sultan Ahmed Al Jaber 指出，目前荷姆茲海峽「並未開放」，所有通行仍受到限制與控制，船隻須取得伊朗許可才能通過。