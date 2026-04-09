鉅亨網編輯林羿君 2026-04-10 07:43

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣布在東正教復活節期間對烏克蘭暫停火 32 小時；他表示，已下令俄軍在本週末於「所有戰線」停止交火。

與此同時，路透社引述消息人士報導俄國特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）正訪問美國，與美國總統川普政府官員會面，討論烏克蘭和平協議以及美俄經濟合作。由於美國即將決定是否延長對俄羅斯石油的制裁豁免，相關議題也被視為此次會談重點之一。

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在此之前，烏克蘭總統澤倫斯基曾多次呼籲停火，但過往皆遭克里姆林宮置之不理。此次莫斯科當局宣布，停火將從當地時間 4 月 11 日週六 16:00（台灣時間 21:00）開始，持續至復活節週日深夜，共約 32 小時。

普丁還指出，他期望烏克蘭能「效仿」俄羅斯的做法，同時命令部隊隨時準備攔截「可能的敵方挑釁」及任何「侵略行動」。

俄方強勢的措辭以及企圖主導局勢的姿態，令烏克蘭感到不滿與警惕。不過，澤倫斯基隨即在社群平台 X 發文回應，表示烏克蘭已「準備好採取對等措施」。他寫道，人民需要一個遠離威脅的復活節，以及朝向和平邁進的實質進展，並指出俄羅斯有機會在復活節結束後也不再重啟攻擊。