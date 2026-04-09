空襲轟炸逾300死後 以色列尋求與黎巴嫩談判 真主黨拒絕直接對話

鉅亨網編譯許家華 2026-04-10 04:20

以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 周四 (10 日) 表示，正尋求與黎巴嫩展開直接談判，此舉發生在前一日以色列對黎巴嫩發動戰爭以來最猛烈轟炸之後。該次攻擊造成超過 300 人死亡，並使川普主導的美伊停火協議面臨破裂風險。

（圖：Shutterstock)

川普於周二深夜宣布為期 6 週的伊朗衝突達成停火協議，距離其設定的最後期限僅剩數小時，當時他曾威脅若未停火，將對伊朗採取毀滅性行動。不過停火生效後局勢依然緊繃，伊朗並未解除對荷姆茲海峽的近乎全面封鎖，該水道在戰前每日通行約 140 艘船舶，承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸量，但停火後首 24 小時僅有 1 艘油輪與 5 艘散裝貨船通行，顯示能源供應中斷情況依然嚴重。

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伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 透過國營電視發表聲明，誓言將對其父親阿里哈米尼 (Ali Khamenei) 及其他「烈士」之死進行報復，並表示伊朗將把荷姆茲海峽的控制「推向新階段」，強調不會放過攻擊伊朗的勢力，並將要求賠償所有損失。

在外交層面，巴基斯坦正為美伊首輪會談做準備，首都伊斯蘭馬巴德部分區域已實施封鎖。另一方面，以色列與黎巴嫩之間的衝突成為停火能否持續的關鍵障礙之一。

納坦雅胡表示，已指示盡快啟動與黎巴嫩的和平談判，重點將包括解除與伊朗結盟的武裝組織真主黨 (Hezbollah) 武裝，並建立雙邊和平關係。黎巴嫩總統 Joseph Aoun 則表示，相關外交努力正獲得國際社會「正面」回應，一名黎巴嫩高層官員透露，政府正推動臨時停火，以便為與以色列展開更廣泛談判鋪路。

不過，真主黨方面立場強硬，該組織議員 Ali Fayyad 表明反對與以色列直接談判，並要求黎巴嫩政府須先促成停火作為前提條件。

以色列官員表示，軍方正準備縮減在黎巴嫩的攻勢，並預計下周於華盛頓啟動談判。然而，美國與以色列認為，黎巴嫩並不在川普所宣布的停火協議涵蓋範圍內；相對地，伊朗與作為調解方的巴基斯坦則主張黎巴嫩與其他「抵抗軸心」盟友應納入停火框架。伊朗國會議長 Mohammad Baqer Qalibaf 亦表示，黎巴嫩等地區盟友是任何停火安排不可分割的一部分。

軍事情勢方面，以色列周四持續轟炸貝魯特南郊等地，黎巴嫩國營媒體報導，真主黨當天發動至少 20 次軍事行動，攻擊黎巴嫩境內的以色列軍車並向以色列北部開火。黎巴嫩政府將周三的大規模攻擊定性為「屠殺」，並宣布全國哀悼日。

在貝魯特拉菲克哈里里大學醫院（Rafik Hariri University Hospital）外，大量救護車持續運送前一日空襲中的罹難者遺體，救援人員表示，多數情況僅能收集殘肢，完整遺體極為罕見。黎巴嫩衛生部指出，自 3 月 2 日以來，衝突已造成 1888 人死亡、逾 6000 人受傷。

儘管川普與伊朗均宣稱取得勝利，但華府未能達成戰爭初期設定的主要目標，包括消除伊朗攻擊鄰國能力、摧毀其核計畫及削弱政權穩定。伊朗目前仍擁有可打擊鄰國的飛彈與無人機，並持有超過 400 公斤接近武器級濃縮鈾庫存，同時持續展現對荷姆茲海峽的控制能力。