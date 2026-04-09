鉅亨投資雷達》基金、ETF怎麼選？主動式與被動式差別、費用與優缺全解析
鉅亨買基金
近年來，投資市場不再只有傳統的共同基金與近年盛行的 ETF，更出現了結合兩者特色的主動式 ETF。選擇變多雖然帶來更多機會，但也讓許多投資人陷入「到底該選哪一種？」的迷惘。究竟主動式 ETF 是什麼？它與主動式基金及被動式 ETF 有何不同？該如何挑選最適合自己的投資工具？
1. 三種產品的異同點為何？
- （共同基金）是由專業基金經理人主動選股與配置資產，目標是爭取超越市場平均表現。投資人以金額或單位數申購，每日依單位淨值成交，不需要自行挑選股票，適合沒有時間或專業研究市場但又希望取得超越市場平均報酬的人。
- ETF 則是以追蹤特定指數為目標的交易型基金，通常完全複製指數成分股，不做主動調整，優勢是成本低、透明度高，並能像股票一樣在證券市場盤中交易，但無法主動避開市場下跌或捕捉短期機會。
- ETF 的出現，結合了主動式基金與被動式ETF的特點——投資組合由經理人主動挑選與調整，但交易方式與 ETF 相同，可以在市場盤中即時買賣。換句話說，它同時具備主動操作的靈活性與 ETF 的交易便利。
2. 主動式 ETF 是雙重優勢還是雙重缺點？
表面上，主動式ETF同時擁有經理人主動選股與ETF的盤中交易優勢，但實際上也背負了兩者的劣勢。主動選股雖有機會創造超額報酬，也可能跑輸大盤；同時，管理費通常高於被動式 ETF，加上證券交易所買賣需支付交易手續費與證券交易稅，整體成本可能不亞於共同基金。
此外，ETF 交易價格由市場買賣決定，可能與實際資產價值脫鉤，產生折溢價風險；每日揭露持股雖提升透明度，但也可能讓市場提前反應經理人的換股動作。再者，ETF 多數會強制配息，對於沒有現金流需求且所得稅率偏高的投資人而言，稅負壓力可能增加。
3. 好基金能被時間驗證
- ETF 成立時間普遍不長，缺乏可供參考的長期績效，也沒有固定追蹤指數可作為比較基準，使投資人較難判斷其未來表現。相對而言，歷史悠久的優質主動式基金，S 經歷多次市場循環，績效早已經過時間驗證。
- 20 年的基金為例，無論是短期或長期報酬率，都遠高於同類平均，顯示資深經理團隊在選股與資產配置上的實力。更重要的是，長期的超額報酬透過複利效應，能顯著拉開與被動投資的績效差距。
經歷過多輪市場多空的優質基金
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基金名稱
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1 年
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2 年
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3 年
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5 年
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10 年
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20 年
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124%
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155%
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323%
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400%
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1935%
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3638%
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台灣股票 平均值
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83%
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93%
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187%
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199%
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587%
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1015%
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111%
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138%
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269%
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294%
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1226%
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3021%
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台灣股票 平均值
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83%
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93%
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187%
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199%
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587%
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1015%
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129%
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127%
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287%
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314%
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1038%
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2711%
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台灣股票 平均值
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83%
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93%
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187%
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199%
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587%
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1015%
資料來源：理柏，採理柏環球分類之台灣股票類別，台幣計算總報酬率，鉅亨買基金整理。資料期間：2006 年~ 2026 年。此為歷史數據，不代表未來實際績效，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
鉅亨投資策略
先充分了解新產品的特性，再審慎評估是否納入投資組合。
有新產品出現時，先搞懂它的特性，再決定要不要下手，才是明智之舉。若你重視交易靈活度與透明度，ETF（無論主動或被動）能滿足這些需求；但若核心目標是長期穩健資產增值，經得起市場循環考驗的優質主動式基金，仍是值得放在投資組合核心的標的。
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基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。
基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。
有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可查詢基金資訊觀測站。
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