鉅亨買基金 2026-05-28 15:08

高利率環境下，企業投資能力開始分化。當資金成本上升，市場不再只看成長故事，而會更重視企業是否仍有能力持續擴大 AI 資本支出。若大型科技公司仍能維持 AI 相關投資動能，受惠鏈就不只停留在 AI 晶片、伺服器、記憶體與散熱，隨著資料中心用電量上升，也會進一步外溢到電力設備、配電系統、電網升級、公用事業與基礎建設。

高利率擋得住AI 基建狂潮嗎？ (圖:shutterstock)

1. 高利率環境下，企業投資能力出現分化

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從主要國家的利率走勢來看，近年全球利率水準已明顯高於過去的零利率時期。資金成本上升，正直接影響企業的投資決策。當借貸成本提高，企業若要擴大資本支出，就必須承受更高的融資壓力；尤其對獲利尚未穩定、現金流不足，或高度依賴外部融資的企業而言，高利率不僅會削弱其擴張能力，也會使市場更加嚴格檢視其投資是否具備足夠回報。

資料來源：Bloomberg，資料日期為 2022/04/30 至 2026/04/30。

因此，高利率並不是讓所有企業都停止投資，而是讓企業投資能力出現分化。就企業資金運用的角度而言，當投入資本報酬率（ROIC）高於加權平均資金成本（WACC），代表公司的資本運用效率仍高於資金成本；若新增投資也能維持相近回報，便較有能力在高利率環境下延續資本支出。換言之，真正能持續擴張的公司，通常必須具備穩定獲利、自由現金流，以及高於資金成本的資本回報能力。

2. AI 資本支出外溢至電力與基礎建設需求

以數據觀察，Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta、Oracle 等大型科技公司仍維持投入資本報酬率高於加權平均資金成本，且資本支出明顯成長，顯示這一輪 AI 投資並非只依賴市場題材，而是有獲利能力與資本報酬作為支撐。換言之， 在高利率環境下，這些科技巨頭仍有本錢持續投入資料中心、雲端、AI 晶片與模型訓練基礎設施。

資料來源: Bloomberg、公司指引。預估資本支出及預估資本支出年增率取自公司 2026 年公開指引，單位為十億美元；投入資本報酬率及加權平均資金成本取自 Bloomberg 2025 年數值，以上個股僅為分析之用，並無推薦之意。

在積極的資本支出擴張下，會帶動 AI 硬體需求，包括 GPU、伺服器、網路設備、記憶體、PCB、散熱系統、測試介面與電源管理。不過，AI 發展並不只是一條半導體供應鏈，而是一套由雲端平台、資料中心、硬體設備與能源供給共同支撐的系統。當 資料中心規模持續擴大，市場關注的重點也會逐漸從晶片與伺服器，延伸到電力供應是否充足穩定，以及能否快速接入電網。 這也是電力在 AI 投資中的重要性開始上升的原因。算力需求增加，最終會轉化為用電需求。若缺乏足夠的發電容量、輸配電設備、備援電力與能源管理系統，資料中心擴張就會受到限制。

3. AI 基礎建設受惠基金：從硬體到電力基建



確認 AI 資本支出具備延續基礎後，基金篩選的重點不是基金名稱是否含有 AI，而是實際持股是否站在 AI 資本支出的受惠鏈上。本文將受惠基金分為兩類，第一類是 AI 硬體型，主要承接資料中心擴建帶來的半導體、PCB、散熱、測試介面與電源管理需求。第二類是電力基建型，主要承接資料中心用電增加後，對電力設備、電網升級、儲能、再生能源與發電容量的需求。



AI 硬體型基金



AI 硬體型基金中，富邦新台商基金、野村台灣運籌基金與元大新主流基金的共同特徵，是持股集中在台灣 AI 供應鏈。富邦新台商基金偏向 AI 伺服器相關零組件、散熱、PCB 與半導體設計等供應鏈。野村台灣運籌基金較明顯布局 PCB、散熱、半導體與連接線供應鏈，代表持股對應 AI 伺服器所需的高階載板、散熱模組、材料、晶圓代工與高速傳輸零組件。元大新主流基金則更集中在半導體與電子零組件，受惠方向偏向 AI 晶片製造、PCB、測試介面與高階伺服器供應鏈。 這三檔基金持股結構較貼近 AI 資本支出前段的硬體供應鏈，也較能反映資料中心擴建初期對關鍵零組件與半導體的需求，但仍須留意台股科技類股集中度與評價波動風險。

資料來源：LIPPER、基金月報、「鉅亨買基金」整理，資料日期：2026/4/30，報酬以台幣計價，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

電力基建型基金

電力基建型基金則反映 AI 資本支出的第二層外溢效果。當資料中心持續擴建，限制成長的因素不再只有 GPU、伺服器或先進製程，電力供給是否足夠、輸配電網路是否能承載、備援電力是否穩定，都會成為影響 AI 基礎建設能否落地的關鍵。因此， 這類基金的受惠邏輯不是單純來自再生能源題材，而是來自 AI 用電需求上升後，整個電力系統需要同步擴容與升級。

在這個架構下，法巴乾淨能源股票基金較偏向能源轉型與電力設備擴張，持股方向涵蓋太陽能設備、儲能、核能燃料、發電設備與資料中心電力管理。較能反映當電力需求快速上升時，市場對新增發電來源、儲能系統與關鍵電力設備的需求。貝萊德永續能源基金則配置較均衡，投資範圍涵蓋公用事業、再生能源開發商、電網營運商、電纜設備、電池與能源效率公司，較能代表發電、輸配電、電網升級與能源效率同步改善的長期需求。

資料來源：LIPPER、基金月報、「鉅亨買基金」整理，資料日期：2026/4/30，報酬以台幣計價，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

現階段 AI 投資仍以基礎建設擴張為主軸。從大型科技公司資本支出來看，資料中心、AI 晶片、伺服器與雲端基礎設施投資仍在增加，因此 AI 硬體供應鏈仍是較直接的受惠方向 。

不過，若從更長期角度觀察，AI 投資不會只停留在硬體。資料中心規模擴大後，用電需求、電網接入、備援電力、儲能與能源效率的重要性也會提高。 因此，除了掌握台股 AI 硬體供應鏈，也可搭配電力基建型基金，參與發電、輸配電、電力設備、儲能與能源管理的中長期需求 。

鉅亨精選基金

精選基金 A20012 富邦新台商基金 申購 A32002 野村台灣運籌基金 申購 A05016 元大新主流基金 申購 B06257 法巴乾淨能源股票基金 申購

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