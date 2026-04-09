中東戰事多變，台北匯市交投今 (9) 日持續放量交易，上午走貶，午盤過後轉升，終場 新台幣 兌一美元以 31.748 元作收、升值 3.7 分，在主要亞幣中表現偏強，台北外匯經紀公司成交值 18.24 億美元。

新台幣 今日以 31.79 元、貶值 0.5 分開出後，最低來到 31.835 元，午盤過後轉升至 31.74 元，全日高低價差 9.5 分。

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觀察主要亞幣， 日元 貶值 0.3% 左右， 韓元 和 泰銖 貶約 0.2%，離岸 人民幣 和星元貶約 0.1%， 美元指數 則小幅回落約 0.05% 左右， 新台幣 收升 0.12%。

元大投顧分析，本周美國有多項重要經濟數據將公告，包括上周初請失業金人數，2 月核心 PCE 指數、3 月 CPI 指數、1 年期和 5 年期通脹率預估初值等。

元大投顧進一步說明，核心 PCE 指數排除價格波動較大的能源及食品，較能看出真正通膨趨勢，因此最受聯準會關注，觀察前一期核心 PCE 年增率 3.1%，創 2 年多新高，月增率則連 2 期維持 0.4%，先前上升至此一水平已是 3 年多前，意味美伊戰事尚未開打，通膨就有居高不下跡象，須追蹤後續發展。