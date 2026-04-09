鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-09 14:49

不少「現代孟母」望子成龍、望女成鳳，置產眼光都相準明星學校，令北市額滿學校周邊房價長期具支撐力道。不過，房仲業者觀察實價登錄，北市 115 學年度共 26 所額滿中學當中，有 14 所學校周邊 2025 年房價呈現跌幅，其中更不少是大安區名校。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，在房市趨冷情況之下，區域如僅有單一話題，未有其他機能性加持，區域遇到市場波動，易有房價盤整出現。

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觀察實價，北市共 26 所額滿學校中，其中大安區即占 7 所，為 12 行政區中最多，不過其中有 4 所明星國中周邊房價出現震盪，並以芳和實中周邊跌幅達 17.8% 居冠；雖說如此，但如仁愛國中、師大附中國中部及金華國中等明星學校周邊，房價動輒每坪 110-120 萬元以上，但面臨近年政府打房，在房市寒流之際仍能維持住漲勢。

住商不動產北市區協理錢思明分析，大安區明星學區會出現漲跌兩樣情，主因是位處正蛋黃區的明星中學，例如仁愛圓環周邊的仁愛國中、大安森林公園周邊的師大附中國中部與金華國中，皆屬機能成熟，且為傳統豪邸聚落。周邊資產族群底氣足夠，面臨房市波動較能處變不驚，致使房價具支撐力；不過其餘部分大安區明星中學周邊，區段有「學區宅」加持而價位高漲，面臨房市趨冷之際，小家庭父母追價力度亦下滑，致使周邊房價出現盤整。

另查數據，傳統豪宅熱區的明星中學周邊，亦出現房價盤整，如包含石牌一帶的天母商圈，其中天母國中、蘭雅國中及石牌國中等滿額學校，周邊房價跌幅達 2-5%；而大直商圈的濱江實中周邊也出現 4.2% 的跌幅，其中大直高中國中部周邊去年房價與 2024 年相比，更下滑 15.4%。

賴志昶補充，大直商圈向來以豪宅聚落著稱，其學區房價基期相對高昂，近期面臨貸款緊縮，高總價市場首當其衝，購屋買盤轉趨觀望，房價較難有支撐；天母商圈具獨特生活步調，客群多為重視居住品質的自住客，然而區域發展較早，房市供給多為屋齡偏高的中古公寓，此類物件銀行鑑貸上較顯弱勢，加上有隱形裝修成本，兩大因素影響買方追價意願，使區域均價表現疲弱。