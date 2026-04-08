鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-09 06:46

黃金周三 (8 日) 漲至近三周高點，美伊同意停火兩周之後，美元和油價應聲下跌，緩解了通膨升溫和升息的疑慮。

黃金現貨價上漲 1.6%，報每盎司 4779.19 美元，稍早一度漲逾 3%，觸及 3 月 19 日以來高點。

黃金 6 月期貨上漲 2.6%，報每盎司 4805.90 美元。

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Marex 分析師 Edward Meir 說：「停火協議正在平息市場情緒並緩解壓力。這有助於減緩部分通膨壓力，並可能為聯準會 (Fed) 降息開啟大門，這對黃金而言是利多。」

但他也說：「目前局勢依然非常脆弱。還有許多因素需要談判，協議隨時可能瓦解，市場回升可能只是短暫的。我們尚未脫離險境。」

美國與伊朗已達成一項由巴基斯坦斡旋的兩周停火協議，讓這場已持續六周、造成數千人死亡、波及整個中東並對全球能源供應造成前所未有破壞的戰爭，得以暫時停下。

消息傳出後，石油價格跌破每桶 100 美元。同時，美元兌一籃子主要貨幣匯率下跌，使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言更便宜。

自 2 月 28 日美以對伊朗戰爭開始以來，現貨黃金一路下跌超過 9%，主因是高能源價格加劇了通膨疑慮，並促使投資人縮減降息預期。儘管黃金被視為抗通膨工具，但高利率環境往往會對這種不孳息的金屬造成壓力。

Fed 周三公布 3 月會議紀錄，內容顯示在中東戰事衝擊下，決策官員對未來利率路徑出現明顯分歧：油價飆升帶來的通膨壓力，使部分官員認為仍需保留升息選項，但戰事可能拖累經濟成長與就業市場，也讓多數官員仍將降息視為基本情境。

美國本周稍晚將公布通膨指標，包括 2 月的個人消費支出物價指數 (PCE)，以及 3 月的消費者物價指數 (CPI)。

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