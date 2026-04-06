〈貴金屬盤後〉川普對伊朗最後通牒期限逼近 金價走低
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周一 (6 日) 小跌，投資人觀望美伊局勢動向，等待和荷姆茲海峽重新開放最後期限的進一步消息。
伊朗表示，正在尋求結束戰爭的持久方案，不願屈服於在臨時停火期間迅速重新開放霍爾木茲海峽的壓力下，目前雙方都在權衡一項旨在結束這場為期五周衝突的框架。
目前伊朗、美國和以色列正在評估如何結束這場為期五周的衝突，伊朗表示，正尋求達成持久的停戰協議，並拒絕在臨時停火框架下迅速重啟荷姆茲海峽的壓力。
美國總統川普威脅，若周二之前未能達成協議，將讓德黑蘭「嘗到地獄般的滋味」。
道明證券全球大宗商品策略主管 Bart Melek 說：「市場焦點可能仍集中在戰爭和利率上。如果衝突持續，在供應趨緊的情況下，油價將緩慢攀升，從而加劇通膨壓力。」
他接著說：「這將使各國央行、特別是美國聯準會 (Fed)，在放寬政策上的空間更小了，如果能源價格進一步上漲，甚至可能重燃關於升息的討論，這對黃金而言是利空。」
投資人關注的其他事項包括定於周三發布的 Fed 3 月政策會議記錄、周四公布的美國個人消費支出 (PCE) 數據，以及周五的消費者價格指數(CPI)。
Fed 上月維持利率不變，芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，目前大多數交易員認為今年降息的可能性為零。
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