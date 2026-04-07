鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-08 06:19

黃金周二 (7 日) 小漲，市場聚焦在美國總統川普設定的最後期限上，他要求伊朗重新開放荷姆茲海峽，若無法在美東周二晚間 8 點 (台灣周三上午 8 點) 之前達成，將對伊朗民用基礎設施展開毀滅性的攻擊。

黃金現貨價上漲 0.8%，報每盎司 4684.59 美元。

黃金期貨持平，報每盎司 4684.70 美元。

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Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 說：「在美國設定的最後期限到來之前，黃金市場基本上處於原地踏步狀態。交易員在等待最新發展，因為這個事件可能產生重大影響。」

針對伊朗的打擊周二一整日持續加劇，但伊朗並未表現出接受川普最後通牒的跡象。川普已表示，除非德黑蘭在最後一刻達成協議，否則「整個文明將在今晚消亡」。

Wyckoff 說：「黃金交易員更關注央行可能採取的利率政策，而非地緣政治局勢。如果主要經濟體暫緩降息，這可以推斷為黃金需求將減少。」

自伊朗衝突爆發以來，現貨金價已下跌約 11%。

市場密切關注預定周三發布的聯準會 (Fed)3 月會議記錄。此外，美國個人消費支出(PCE) 數據將於周四公布，消費者物價指數 (CPI) 將於周五發布。

中國央行周二公布連續第 17 個月增持黃金，黃金儲備在 3 月底為 7438 萬盎司，與 2 月底相比增加 16 萬盎司。

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