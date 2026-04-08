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隨著地緣政治局勢演變與全球能源貿易重心東移，「石油美元」體系正面臨前所未有的挑戰，多國正積極探索並推動以人民幣作為能源貿易的結算貨幣。
韓聯社報導稱，韓國政府已向美方確認，進口俄羅斯石油產品時可使用人民幣、盧布或迪拉姆進行結算，且此舉不涉及制裁風險，顯示非美元結算機制正逐步獲得國際認可。
與此同時，中東局勢的緊張進一步催化了人民幣在能源出口中的角色。伊朗方面正與多國展開談判，考慮要求通過荷姆茲海峽的油輪以人民幣結算石油貨物。據悉，日本政府為確保船隻通航順暢，也傳出已同意使用人民幣向伊朗支付相關費用。
這些舉措不僅反映了產油國對支付工具多元化的需求，也顯示出人民幣在應對地緣政治風險時的獨特功能。
德意志銀行的研究報告指出，美國能源獨立與頁岩油革命改變了全球供需格局。目前中東 85% 的原油銷往亞洲，沙烏地阿拉伯對中國的石油出口量已達對美出口的 4 倍以上。
在這種背景下，主要產油國如俄羅斯與伊朗已大幅採用人民幣進行結算，而沙烏地阿拉伯則透過加入「多邊央行數位貨幣橋」（mBridge）計畫，強化數位人民幣在跨境結算中的應用。
數據顯示，截至 2025 年 11 月，mBridge 平台的數位人民幣交易佔比已超過 95%。
分析師指出，儘管美元的儲備地位短期內難以撼動，但隨著人民幣國際化進程加快，以及受制裁國家與新興經濟體對多元結算機制的實踐，美元對全球能源貿易的壟斷性影響正在逐步削弱。
「石油人民幣」的興起已成為全球金融體系中的關鍵變量，預示著一個更趨多元的國際支付體系正在成形。
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