川普發文：荷姆茲海峽將創造「巨大財富」
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國總統川普周三（8 日）表示，美國將幫助處理荷姆茲海峽航運擁堵的問題，「將會有許多積極的行動，巨大財富將被創造」。
川普在社交媒體上寫道：「伊朗可以開始重建進程了。我們將裝運各種物資，並『待在那裡』，確保一切順利。」他還說，這將是「中東的黃金時代」。
川普周二同意對伊朗停戰兩周，前提是伊朗必須同意重新開放荷姆茲海峽。一名匿名地區官員透露，這項為期兩周的停火計畫，內容包括允許伊朗與阿曼對通過荷姆茲海峽的船隻收過路費。
據《美聯社》報導，該官員表示，伊朗將把籌得資金用於戰後重建；目前尚不清楚阿曼準備如何運用這筆資金。
荷姆茲海峽位於阿曼與伊朗的領海內。在此之前，各國一直將該通道視為國際水道，從未支付過通行費。
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