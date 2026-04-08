鉅亨網新聞中心 2026-04-08 12:00

美國《大西洋月刊》（The Atlantic）高級編輯與特約撰稿人羅斯 · 安德森（Ross Andersen）發表一篇長文，並非單純的科技評論，而是一篇結合元科學數據、產業結構與政治策略的深度警訊。他以「靜默轉折」為核心命題，指出中美科技競爭的攻守易勢，並非突發事件，而是長期積累下的結構性翻轉。

文章首先從 2025 年中國 AI 模型「DeepSeek」切入。該模型以遠低於矽谷同業的算力與成本，達到接近頂尖閉源模型的性能，直接衝擊市場對美國 AI 領先地位的信心，並引發科技股劇烈波動。這一事件被輿論比擬為 斯普特尼克時刻，但作者認為，真正的轉折並非爆炸式，而是潛伏於長期數據之中的「靜音變化」。

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核心論點之一，是美國陷入「落後指標陷阱」。例如 諾貝爾獎 的數量，反映的是 20 至 30 年前的科研成果，而非當前或未來競爭力。當美國仍以此作為科學霸權的證據時，中國已在更具前瞻性的領域完成佈局，包括高影響力論文、先進材料、固態電池、量子計算與 AI 底層專利。

數據顯示，中國科研體系已發生質變。1991 年中國研發支出僅約 130 億美元，如今已突破 8000 億美元，並規劃維持每年約 7% 的增長。人才供給方面，中國每年培養的 STEM 博士數量接近美國兩倍，工程師年畢業人數達 130 萬人，遠高於美國約 13 萬人。更關鍵的是，中國已逐步淘汰以論文數量為導向的激勵制度，使科研質量顯著提升。在全球前 1% 高引用論文中，中國穩居第二，並在材料、化學與工程等領域實現反超。

然而，真正構成結構性優勢的，是「製造即科研」的體系。中國擁有全球最完整的產業鏈，使科研成果能迅速進入工程驗證與量產迭代。在 深圳、合肥 等地，一項實驗室構想可在 24 小時內完成原型製造，並在數月內迭代優化。相較之下，美國在供應鏈與製造端的斷裂，使研發周期被顯著拉長。這種地理與產業集聚效應，帶來研發成本下降與創新速度提升，形成難以複製的競爭壁壘。

制度層面，中國採取「新型舉國體制」，透過政府、學界與企業的深度整合，形成超級協同網絡。相較之下，美國過去依賴個人天才驅動創新，如 史蒂夫 · 賈伯斯 與 伊隆 · 馬斯克 所代表的模式，在 0 到 1 突破上具優勢，但在需要大規模工程協同與長期投入的應用科學領域，逐漸顯露限制。

更值得關注的是，美國正在削弱自身最核心的競爭優勢——開放性。長期以來，美國憑藉吸引全球人才建立科技霸權，但近年因政治氛圍轉向，出現明顯逆流。數據顯示，42% 的在美科學家對研究環境感到不安，61% 的華裔科學家考慮離開，超過一萬名高階科研人才流出聯邦體系。這種趨勢與 國立衛生研究院 預算縮減，以及《晶片法案》研發資金調整相互交織，對科研基礎構成長期風險。

在此背景下，《科學》期刊（Science）社論指出，當前最大風險並非知識外流，而是知識孤島化。美國試圖透過限制合作來遏制中國，卻同時切斷自身接觸全球前沿成果的管道。

值得注意的是，《大西洋月刊》此文並非「唱衰美國、讚美中國」，而是一種典型的政策動員策略，即利用外部威脅促進內部改革。歷史上，從 阿波羅計畫 到網際網路前身 ARPANET，皆源於對競爭對手的危機感。當前輿論強調中國科技崛起，其實是為了迫使美國國會增加科研投入，並反思孤立主義政策，特別是對 唐納 · 川普 所代表路線的批判。

因此，未來五年競爭態勢可能轉向更有組織、更高強度的科技博弈。中國雖在應用創新與工程能力上取得顯著優勢，但在 0 到 1 的基礎理論創新方面，仍未全面超越美國。當前挑戰在於，如何建立容錯機制以支持長期基礎研究，以及如何在高度系統化的體系中保留異質創新空間。