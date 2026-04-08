鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-08 08:08

伊朗同意與美國及以色列達成兩周停火協議、並暫時重新開放荷姆茲海峽之後，美國原油期貨周二 (7 日) 晚間聞訊摜破每桶 100 美元。

西德州中質原油 (WTI)5 月期貨一度大跌 19%，創下 2020 年以來最大盤中跌幅，觸及每桶 91 美元附近，截稿前收復部分失土，暫報每桶 96.09 美元。布蘭特原油 (Brent)6 月期貨周二稍早收在每桶 109.27 美元美元。

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根據伊朗外交部長 Abbas Araghchi 在社群平台 X 的發文 ，透過與伊朗武裝部隊協調並「適當考量技術限制」後，將可安全通過荷姆茲海峽。

美國總統川普在距離要求伊朗開放荷姆茲海峽最後期限剩下不到兩小時，宣布同意巴基斯坦的提案，將攻擊伊朗的期限延後兩周，前提是伊朗重開荷姆茲海峽。CNN 報導，以色列也同意在談判期間暫緩轟炸伊朗，Axios 則報導，美伊首輪談判將於周五在伊斯蘭瑪巴德 (Islamabad) 舉行。

荷姆茲海峽掌握全球五分之一石油與液化天然氣運輸，是能源運輸命脈，但自 2 月底中東衝突爆發以來，幾乎陷入關閉狀態。根據美國政府估計，海峽運輸中斷預估導致中東主要產油國 4 月每日超過 900 萬桶的石油產量被迫停產。

儘管 WTI 周二重挫，但從開戰以來累積漲幅仍達 40%。

Westpac Banking Corp 大宗商品研究主管 Robert Rennie 表示：「實體系統不會迅速恢復。重啟停產的油井、重新部署船員與船隻，以及重建煉油廠庫存，都將耗費好幾個月的時間。」