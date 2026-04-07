鉅亨網編譯許家華 2026-04-08 06:10

隨著中東局勢持續升溫，法國對美國可能進一步升級對伊朗的軍事行動表達關切。法國外交部長 Jean-Noel Barrot 周二 (7 日) 表示，希望美國總統川普不會實施其最新威脅，避免局勢進一步惡化。

Barrot 接受法國電視台 France 2 訪問時指出，「一個文明不會被抹去」，並強調川普自戰爭爆發以來已多次發出最後通牒。他表示，若相關威脅付諸實行，將把中東乃至全球推向新一輪升級，帶來極為危險的後果。

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川普當天稍早再度強硬表態，警告若伊朗未在期限前接受條件並重新開放荷姆茲海峽，「整個文明今晚將會消失」。該海峽為全球能源運輸關鍵通道，承載大量石油與天然氣運輸，其安全與否直接影響國際能源市場穩定。

自美國與以色列於 2 月下旬對伊朗展開軍事行動以來，荷姆茲海峽通行受阻，導致全球能源供應緊張與油價波動加劇。川普政府對伊朗施壓升級，使歐洲盟友對衝突擴大的風險日益憂慮。

法國立場反映出歐洲對局勢失控的擔憂。Barrot 指出，任何進一步軍事升級都可能對全球安全與經濟帶來連鎖衝擊，呼籲各方透過外交途徑化解危機。