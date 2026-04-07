鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-08 06:00

根據中國央行周二 (7 日) 公佈的最新數據，中國 3 月底黃金儲備較上月增加 16 萬盎司至 7438 萬盎司 (約 2313.48 噸)，連續第 17 個月增持黃金。

值得注意的是，近期土耳其、俄羅斯以及波蘭央行均表示已經出售或準備出售黃金儲備，尤其是土耳其央行過去兩周共減持近 120 噸。

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對於部分央行的此番操作，市場多數觀點認為，尚未扭轉整體購金格局。

根據世界黃金協會 (WGC) 上周四 (2 日) 發布的 2 月央行購金月報，各國央行當月淨購入 19 噸黃金，低於 2025 年報告的月度均值 26 噸，但較 1 月的 5 噸淨購入量有所回升，有分析甚至稱此前黃金下跌甚至給黃金砸出一個「黃金坑」，現在正是購入的好時機。

部分央行的購金步伐並未停止，其中捷克連 36 個月淨買入，烏茲別克在 2 月也連 5 月淨買入。

多家機構近期發布的研究報告仍以看多黃金為主。瑞銀策略師 Joni Teves 預估，儘管近期金價波動，但今年將創下新高，近期回檔是買入機會。

瑞銀預估今年黃金均價為每盎司 5000 美元，2027 年和 2028 年分別為 4800 美元和 4250 美元。

高盛則是黃金多頭的堅定支持者，該投行上周一 (3 月 30 日) 發布大宗商品研究報告分析中東衝突爆發以來金價大幅回檔原因，並重申對金價的長期看漲預期，即金價將在 2026 年底達到每盎司 5400 美元。

支撐高盛預期的三大因素包括：極低的投機性部位 (目前處於第 39 百分位)、正常化將帶來約每盎司 195 美元的上行動力，以及 Fed 若今年累計降息 2 碼將貢獻約 120 美元漲幅。

高盛同時指出，風險呈雙向分佈但有所專注。短期下行風險主要在於，若荷姆茲海峽中斷持續，並引發股市進一步調整，恐導致剩餘宏觀避險部位的清算，在最不利情景下金價恐跌至 3800 美元。

然而，中長期上行風險更為顯著，若當前地緣政治事件加快私人部門對黃金的多元化配置，並削弱市場對西方財政可持續性的信心，金價可能在基準預測基礎上額外上漲，最高可望衝擊每盎司 6100 美元。

此外，巴克萊研究團隊近期發布的全球經濟展望季度報告也顯示，自美伊衝突爆發以來，黃金 2026 年以來的漲幅已全部回吐，這構成一個相對合理的入場時機。