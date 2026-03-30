鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 04:30

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell）周一 (30 日) 表示，在中東衝突推升油價之際，目前貨幣政策處於「良好位置」，可先採取觀望態度，評估能源價格飆升對美國通膨與經濟的實際影響。

鮑爾在哈佛大學一場對談中指出，聯準會政策工具主要影響需求面，對於由供應衝擊引發的油價上漲，在短期內並不會產生「顯著效果」。他強調，能源衝擊往往來得快、去得也快，而貨幣政策的傳導具有「長且不確定的滯後性」。

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鮑爾進一步說明，若在油價上漲期間透過升息來抑制通膨，其效果往往要等到能源衝擊結束後才會顯現，屆時反而可能對經濟造成額外壓力。因此，在當前局勢不明朗下，聯準會選擇暫時按兵不動。

聯準會本月稍早如市場預期維持利率不變，並在會後聲明中坦言，中東衝突推高油價對通膨與經濟的影響存在高度不確定性。最新利率點陣圖顯示，官員仍預期今年至少降息一次，但同時上調對核心 PCE 通膨的預估，顯示通膨壓力仍具韌性。

鮑爾當時在記者會上亦罕見直言，若可以跳過一次經濟預測報告（SEP），「這次可能就是其中之一」，凸顯決策者對未來經濟路徑缺乏信心。他表示，目前各項預測只是基於合理假設，但「沒有人真正有把握」，經濟影響可能更大、也可能更小，變數極高。

在周一的發言中，鮑爾再次重申「沒有人知道結果會如何」，強調聯準會將持續觀察數據變化，並在必要時調整政策方向。市場普遍認為，在油價受中東局勢影響持續波動的背景下，聯準會短期內將維持觀望立場，以避免過早採取可能加劇經濟波動的政策行動。