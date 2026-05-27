鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-27 20:10

隨著歐盟執委會試圖加強對電信網路的網路安全監管，歐盟內部正陷入一場激烈的辯論。據《彭博》報導引述知情人士透露，德國與西班牙正領頭反對歐盟禁止華為與中興通訊等中國科技供應商的計畫。這場爭論的核心在於國家主權、經濟利益與國家安全之間的複雜平衡。

歐盟的強硬立場與修法壓力

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歐盟執委會目前已將華為及中興通訊列為「高風險供應商」，並積極敦促成員國將其排除在關鍵基礎設施之外。為了強化監管，歐盟正推動修訂《網路安全法》(Cybersecurity Act)，旨在將安全評估範圍擴大至外國政府的影響力和供應依賴性，並擬將委員會的建議轉化為對全歐盟具有法律約束力的規定。

歐盟執委會強調，歐洲不能讓其戰略網路暴露在風險之中。然而，這項更換技術的代價極其高昂，委員會估計行動業者在未來三年內需花費 34 億至 43 億歐元 (約 39 億至 49 億美元) 來汰換設備。

德、西兩國的經濟與政治考量

德國與西班牙的官員對此表達了深切憂慮。他們主張應保留國家級的決策控制權，並擔心禁令可能引發北京方面的報復。此外，這兩國警告，禁止中國供應商可能會大幅推升歐盟建設人工智慧 (AI) 基礎設施的成本。

西班牙近年來已成為中資在歐盟的積極倡導者，總理桑切斯 (Pedro Sánchez) 在過去四年內四度訪問北京，爭取電動汽車與再生能源領域的投資。西班牙代表強調，成員國必須在判斷供應商是否存在結構性風險的決策過程中擁有充分的參與權。

德國方面則面臨內部立場的分歧。雖然德國政府曾同意在 2024 年底前從 5G 核心網路中移除華為與中興組件，但內閣內部對於進一步減輕對中依賴仍有異議。德國經濟部長萊希 (Katherina Reiche) 指出，歐盟採取的貿易措施不應損害成員國的出口利益，強調在應對不公平競爭的同時，必須確保德國企業能繼續對華出口。此外，德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 也表示將致力於加強德中關係。

安全疑慮與法律正當性

儘管歐美官員多年來擔心中國公司可能在設備中嵌入「後門」以獲取個人數據，但華為與中興通訊均否認了這些指控。華為發言人指出，僅根據原產國排除供應商的做法，違反了歐盟公平競爭的基本法律原則。