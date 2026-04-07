中東衝突加劇能源挑戰！日本正依靠海上轉運維持原油供應 下月將改由曼德海峽運油

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-04-07 16:20

外媒最新報導指出，日本正透過遠距離海上轉運作業來確保自身原油供應不中斷，並使日本油輪遠離對船員和船舶而言風險過高的衝突地區。

中東衝突加劇能源挑戰！日本正依靠海上轉運維持原油供應 5月將改由曼德海峽運油 (圖:shutterstock)

船舶追蹤數據顯示，日本超大型油輪 Kisogawa 號周日 (5 日) 在馬來西亞西海岸外海，從「Rio De Janeiro Energy」號接收約 120 萬桶穆爾班原油，隨後駛往日本北海道。這是短短一周內第二筆類似的海上轉運交易，凸顯日本在維持中東供油穩定與規避風險之間的艱難平衡。

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對日本航運業者而言，此類轉運作業並不常見，卻已成為當前的應變常態。

東京官員透露，正與伊朗方面協商並研究替代方案，首要任務是保障船舶與船員安全。主要日籍船東已暫停途經波斯灣的航線，並指示船隻停留在安全水域待命。

數據顯示，自 2 月 28 日美伊戰爭爆發以來，僅有兩艘日籍油輪直接從中東載運原油，且均發生在 3 月 1 日。

日本經濟產業省周一 (6 日) 表示，預計將從 5 月起採取從荷姆茲海峽載運原油的做法，設想的路線是透過管道向沙烏地阿拉伯西部的紅海一側運輸原油，再從曼德海峽運出。美國、亞洲和中南美等地區也成為供應來源的候選地區。目前，詳細供應來源國並未公佈。

關於經過曼德海峽的航路，3 月下旬已有油輪借此水道抵達日本，預計曼德海峽自 5 月起將成為主要運輸路線之一。

此外，日本還打算向哈薩克採購，並考慮在亞塞拜然也推進供應方面的保障工作。