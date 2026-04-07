鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 15:00

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 出具最新研究報告指出，中東衝突對鋁供應的衝擊恐將延續至 2026 年，明確示警「2026 年鋁價面臨上行風險」。

中東局勢衝擊鋁供應！摩根士丹利：復產重啟需一年 2026年供應面臨嚴峻考驗(圖:shutterstock)

大摩分析師團隊強調，受影響產能的重啟過程極為複雜，涉及設備檢修、電力協調及物流恢復，耗時可能長達 12 個月，影響規模約占全球供應量的 4%。

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當前鋁市基本面已處於緊平衡狀態。倫敦金屬交易所 (LME) 期鋁主力合約價格約為每噸 3469 美元，較 2026 年初累計上漲逾 18%。

隨著實體市場趨緊，各地區溢價相較於 LME 基準價格正顯著攀升。數據顯示，日本今年第二季鋁溢價已飆升至每噸 350 至 353 美元，創 11 年新高，歐洲義務交付溢價維持在 480-495 美元高位，美國中西部溢價亦突破歷史峰值，反映出下游買家為確保供應所付出的高昂成本。

然而，需求端的不確定性為漲勢設下限制。若全球經濟成長明顯放緩，將直接衝擊汽車、建築及包裝等鋁主要消費領域。