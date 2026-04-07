川普對伊朗最後通牒進入倒計時 投資者仍在努力設法因應
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著美國總統川普為伊朗設定的協議最後期限進入倒計時，全球金融市場再次陷入高度戒備與不安。投資者正面臨極大的不確定性，被迫在購買債券、大宗商品或持有現金之間預作準備。
市場普遍反映出一種強烈的挫折感，認為川普立場的頻繁變動，已讓未來的路徑變得極度模糊。
川普的最後通牒與策略變換 川普此次將紐約時間周二 (7 日) 晚間 8 點定為最後期限。他堅持要求將荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的航行自由納入任何協議中，並威脅若條款未在截止日期前獲得滿足，將摧毀伊朗關鍵的基礎設施。
儘管川普周一表示與伊朗的談判「進展順利」，且重新開放海峽是「非常重大的優先事項」，但他在過去幾周內曾數次改變說法，一度稱荷姆茲海峽不是他在意的重點，應該由其他需要石油的國家去煩惱。
此外，他強調這次「極不可能」再次延後期限。
由於川普先前多次發布期限後又再行延展，頻繁引發的市場震盪，已經使股市與匯市的波動率指標衝上數月高點。
AT Global Markets 首席市場分析師 Nick Twidale 指出，交易員對此感到精疲力竭且渴望明確性，由於最後期限的結果可能呈現極端的「二元化」，投資者幾乎無法精準布局，因此許多人選擇增持美元以確保流動性。
然而，也有部分投資者對川普的威脅感到麻木，Fivestar Asset Management 經理人 Hideo Shimomura 表示，市場已開始將川普視為「放羊的孩子」，並將關注焦點轉向伊朗的實際反應。
目前全球主要資產類別的波動相對受限，布蘭特原油價格維持在每桶 111 美元以上，而美元依然是受不確定性驅動的首選貨幣。
儘管局勢緊張，Great Hill Capital 的投資者 Thomas Hayes 仍持樂觀看法，認為若能達成停火或協議，美股可能像「壓緊的彈簧」般迎來高達 10% 的強勁反彈；反之則可能回測先前低點。
然而，StoneX Financial 的 Mingze Wu 則警告，真正的危機可能尚未到來，若局勢未見好轉，4 月中旬至 5 月初石油供應若出現缺口，屆時恐將引發真正的混亂。
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