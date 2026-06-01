鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 12:30

華爾街正被迫推翻對老牌硬體巨頭的刻板印象，戴爾科技上周四 (5 月 28 日) 交出一份遠超想像的財報，營收與獲利雙雙暴增，直接打臉空頭，知名投行摩根士丹利 (下稱大摩) 更公開高調認錯。

隨後發布題為《令人難以置信的強勁季度；我們認錯》(Eating Our Humble Pie)研報，宣佈將此前對戴爾的「減持」評等及 170 美元的目標價打入審查。戴爾股價在上周五 (5 月 29 日) 已飆漲至 420 美元附近，這次公開認錯凸顯 AI 浪潮對傳統硬體產業的重塑力度。

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戴爾第一財季 Non-GAAP 營收達 438 億美元，年增 87.5%，較市場共識高出 35%，Non-GAAP 每股獲利 (EPS)4.86 美元，年增 214%，較大摩預測高出逾 50%。受此激勵，戴爾股價上周四盤後大漲約 38%。

更令市場震動的是全年指引的上修，戴爾將 2027 財年收入指引中值從約 1400 億美元大幅上調至 1670 億美元，EPS 指引上調幅度達 39%。

這場盛宴的核心引擎來自基礎設施解決方案部門 (ISG)，營收達 290 億美元，年增 181%，其中伺服器與網路業務收入暴漲 290%，傳統伺服器收入年增 92%，創歷史紀錄且供不應求，顯示 AI 驅動的需求已從 GPU 伺服器向外溢出，蔓延至更廣泛的計算與存儲架構。

AI 智能體的興起不僅需要 GPU，更需要大量 CPU 伺服器和存儲架構來「餵養」工作負載，直接引爆傳統基礎設施的需求。

面對井噴式的訂單，戴爾管理層將 AI 伺服器全年收入指引從 500 億美元上調至 600 億美元，並預期傳統伺服器收入增速將從個位數跳升至 60%。

大摩分析師 Erik Woodring 坦言，這是硬體行業以來見過最強的季度之一，戴爾正在全面搶佔市場份額，執行力明顯優於同業。

儘管市場擔憂客戶可能因供應鏈緊張而提前透支未來需求，但大摩認為，更重要的是行業正進入一個結構性更大、持續時間更長的建設週期。在此背景下，戴爾作為核心供應商，其「傳統 PC 大廠」的低估值框架或將被徹底重寫。雖然 PC 業務因消費端疲軟面臨利潤率回落壓力，但 ISG 業務強勁勢頭足以涵蓋任何潛在弱點。