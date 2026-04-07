鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-07 08:40

三星電子周二 (7 日) 公布的初步財報顯示第 1 季獲利表現亮眼，營業利益較去年同期激增逾七倍、遠勝市場預期，呼應人工智慧 (AI) 需求引發的供給瓶頸與晶片價格上漲效應。

三星Q1獲利噴發！營業利益飆增7.5倍 一季賺贏去年全年 (圖:Shutterstock)

以雲端服務供應商為首的客戶為了優化 AI 服務，正持續擴大用於資料中心的高頻寬記憶體 (HBM) 及其他晶片訂單，也嘉惠了三星的出貨量與毛利率。

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根據三星公布的初步財務數據，3 月為止一季的營業利益達 57.2 兆韓元 (約 379 億美元)，年增 755%，創下歷史新高，遠高於分析師平均預測的 39.3 兆韓元。這幾乎是去年第 4 季以 20 兆韓元創下單季紀錄的三倍，也超越去年全年的 43.6 兆韓元獲利。

三星上季營收則攀升 68% 至 133 兆韓元，也優於市場預期的 116.8 兆韓元。包含淨利與部門明細在內的正式財報將於本月底發布。

研究機構 TrendForce 預測，在持續短缺下，本季 DRAM 合約價格將調漲超過 50%。

里昂證券 (CLSA) 韓國研究主管 Sanjeev Rana 說：「獲利表現全由記憶體驅動，且力道比預期強。」他預測記憶體占整體營業利益的比重可能接近 90%，並強調 HBM 與傳統 DRAM 供應目前「非常吃緊」。

三星首季的營業利益表現驚人，甚至超越 2025 年全年的 43.6 兆韓元。官方數據顯示，作為全球科技需求風向球的南韓半導體出口，3 月飆升 151.4% 至 328 億美元，創下歷史新高。

分析師對三星前景保持樂觀，並未太在意市場對 Google TurboQuant 或 Anthropic Claude Mythos 等 AI 優化方案可能減少硬體需求的擔憂。

花旗集團 (Citigroup) 分析師 Peter Lee 與 Jayden Oh 本月稍早曾指出，第 1 季全球 DRAM 平均銷售價格 (ASP) 較前一季激增 64%。花旗預測三星 2026 全年度的營業利益將達到 310 兆韓元 (約 2060 億美元)，原因是強勁的 AI 推論需求將支撐價格走勢。

三星在獲利優渥的 HBM 市場曾落後競爭對手 SK 海力士，直到今年稍早，終於率先向客戶商業出貨下一代 HBM4。三星股價去年上漲逾 120%，落後於 SK 海力士超過 270% 的漲幅。