鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 08:00

美光科技 (MU-US) 股價近幾周承壓下挫，而南韓競爭對手 SK 海力士赴美上市計畫的消息，更為美光本已動盪的股價行情再添變數。

身為全球第三大記憶體晶片製造商，今年初美光表現強勁，1 月股價大漲近 50%，在標普 500 指數中漲幅排名高居第二，但受記憶體產業週期性調整及地緣政治局勢緊張的影響，近期股價持續回落，即便上周出現技術性反彈，但相較三周前的高點仍下跌近兩成，上月更創下近四年來最差月度表現。

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同時，輝達核心供應商 SK 海力​​士已提交美國存託憑證 (ADR) 發行申請，打算今年在美股上市，融資規模最高可達 100 億美元，預計將成為外國企業在紐約規模最大的 IPO 案之一，此舉將終結美光作為美股唯一 DRAM 供應商的地位，為美國投資者提供另一項佈局 AI 基礎設施的標的。

紐約避險基金 Amont Partners 管理合夥人 Rob Lee 指出，短線資金可能會從美光流向 SK 海力士，因後者估值更低。儘管兩家公司預期本益比均在 4 倍左右，遠低於標普 500 指數約 20 倍的水準，但美光仍存在小幅溢價。

愛麗爾投資全球股票投資組合經理 Ted Mann 認為，溢價源自美光是「全球最大股票市場中唯一的 DRAM 標的」。

不過，在 Counterpoint Research 數據中，SK 海力士去年 Q4 佔 HBM 市場 57% 的營收份額，是美光的兩倍以上，在 AI 記憶體領域佔據明顯優勢。