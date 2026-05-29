鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-29 15:10

外電最新報導指出，由特斯拉執行長馬斯克創辦的 SpaceX 據傳已將 IPO 目標估值下調到至少 1.8 兆美元，較上月市場流傳的逾 2 兆美元目標有所收斂，即便如此，SpaceX 此次計畫籌資高達 750 億美元，若順利完成仍將締造全球資本市場史上規模最大的 IPO 紀錄。

知情人士透露，SpaceX 在與顧問及潛在投資者磋商後決定微調估值預期，最終發行規模與價格仍可能隨路演回饋調整。

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SpaceX 此次 IPO 由五大投行高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗及摩根大通牽頭，另有 18 家承銷銀行參與，市場預期最快下周四 (6 月 4 日) 啟動正式營銷路演，6 月 11 日左右敲定價格，掛牌時程則可能視情況微幅變動。

根據 SpaceX 在 5 月 20 日揭露的招股說明書顯示，該公司業務已從單純太空發射與星鏈 (Starlink) 衛星網路，擴及 AI 領域。今年初合併 xAI 後，SpaceX 正式將 AI 列為第三大核心，並宣稱瞄準總規模高達 28.5 兆美元的潛在市場，其中 AI 被視為最具前景的成長引擎。

財務數據方面，SpaceX 去年營收從前一年的 140 億美元成長至 187 億美元，卻因 xAI 合併後 AI 業務龐大資本支出，導致 SpaceX 由 2024 年獲利 7.91 億美元轉為去年淨虧損 49.4 億美元。過去五季，xAI 建設耗資逾 200 億美元、佔總投資三分之二。

部分分析師對 SpaceX 估值合理性存疑。研究機構 New Constructs 指出，IPO 募資中有約 628 億美元已承諾支付給內部股東及第三方供應商，實際流入公司用於研發擴張的資金有限，未來恐須透過增資或舉債補足，恐稀釋首購股東權益，並加重利息負擔。