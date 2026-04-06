鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-04-07 05:45

美國股市周一 (6 日) 走高， 投資人一方面關注美國與伊朗停火談判是否出現進展，另一方面也在評估美國總統川普不斷升高的強硬警告——若伊朗未重新開放荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)，衝突恐進一步升級。

根據伊朗官方通訊社 (IRNA) 報導，伊朗已拒絕美方提出的立即停火方案，並堅持要求戰爭「永久結束」。這項回應出現在川普持續加大施壓之後，他警告若關鍵的荷姆茲海峽仍封鎖石油運輸，將對伊朗「降下地獄般的打擊」。

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不過，市場從另一則消息中獲得些許安慰。報導指出，美國、伊朗以及區域調停國仍持續就潛在停火條件進行討論。

美股三大指數全面小幅上漲，其中標普 500 與那斯達克指數連續第四個交易日收紅，創下自 1 月以來最長連漲紀錄。

美國與以色列對伊朗的戰爭已影響市場超過一個月。油價飆升引發通膨疑慮，股市一度重挫。儘管標普 500 連續上漲，但自衝突爆發以來仍下跌約 3.9%。

周一公布的經濟數據顯示，美國服務業在 3 月擴張速度低於預期，就業出現萎縮，而作為通膨指標的「支付價格」則升至 2022 年 10 月以來最高。

備受關注的 3 月非農就業報告顯示，美國新增就業 17.8 萬人，遠高於市場預期的 6 萬人。但 2 月失業人數被修改，從 9.2 萬人增加至 13.3 萬人，削弱了部分利多。

在標普 500 的 11 大類股中，通訊服務類股漲幅最大，而公用事業類股表現最弱。

油價在本周初劇烈波動。美國西德州原油 (WTI)5 月期貨上漲 0.78%，收在每桶 112.41 美元；布蘭特原油(Brent) 上漲 0.68%，收在 109.77 美元。

市場恐慌指標 VIX 指數在川普發言後仍維持高檔，最新仍高於 24。

美股周一 (6 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 165.21 點，或 0.36%，收 46,669.88 點。

那斯達克指數上漲 117.16 點，或 0.54%，收 21,996.34 點。

S&P 500 指數上漲 29.14 點，或 0.44%，收 6,611.83 點。

費城半導體指數上漲 82.72 點，或 1.06%，收 7,916.10 點。

NYSE FANG + 指數上漲 89.84 點，或 0.64%，收 14,222 點。

標普 11 大類股中，通訊服務類股漲幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.25%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.43%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.44%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.8%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.21%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.071%。

企業新聞

甲骨文 (ORCL-US) 周一宣布任命施耐德電機 (Schneider Electric) 前財務長 Hilary Maxson 為新任 CFO，負責在公司大舉投資人工智慧與雲端基礎設施之際，強化財務紀律與資本配置。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 已結束對特斯拉「真．智慧召喚」(Actually Smart Summon) 功能的調查，涵蓋約 259 萬輛車，原因是相關事故多屬低速情境，僅造成輕微財損，未出現任何傷亡案例。

隨著比特幣價格周一上漲 3%，至約 69,290.49 美元，帶動美國上市的加密貨幣相關公司股價走高，Coinbase(COIN-US) 上漲 1.9%，Strategy(MSTR-US) 大漲 6.6%。

記憶體雜音與風險情緒升溫之際，產業龍頭美光面臨對手 SK 海力士 (SK Hynix) 計劃赴美上市的潛在壓力，市場關注資金是否出現重新配置。SK 海力士擬今年發行美國存託憑證(ADR)，規模最高可達 100 億美元，意味著美光不再是唯一在美上市的 DRAM 製造商，投資人將有更多參與 AI 記憶體成長的管道。

經濟數據

美國 3 月 ISM 非製造業指數預期 55，前值 56.1

華爾街分析

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，「現實是，我們正一步步接近某種解決方案，雖然今天還不會實現，但投資人感受到雙方溝通正在增加。」

Detrick 補充指出，「每天的波動與新聞標題確實令人不安，但隨著財報季即將展開，市場仍存在樂觀情緒。企業表現很可能再次穩健，並支撐美股仍處於多頭市場的看法。」

Angeles Investments 投資長 Michael Rosen 表示，「市場可能低估了這場衝突對全球經濟的衝擊程度。能源供應中斷在短期與中期的影響，可能被市場低估，也就是說，能源價格可能會在更長時間維持高檔。」